José Miguel Castro: "Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio"

Durante la audiencia de prisión preventiva, el ex gerente municipal de la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, negó este miércoles haber tenido algún "pacto de silencio" destinado a no reconocer durante casi toda la investigación que Odebrecht y OAS aportaron a las campañas de la ex alcaldesa de la Municipalidad de Lima.

"Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Yo he acudido a la fiscalía las veces que he podido ir e incluso, hace dos semanas, tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración con la fiscalía, en el cual avancé toda la semana pasada diciendo mi verdad", manifestó Castro Gutiérrez ante el juzgado de investigación preparatoria.

"Desafortunadamente, este proceso colapsó el día lunes en la noche, cuando ya teníamos un acuerdo con la fiscalía. El proceso simplemente se anuló, pero mi intención siempre ha sido el de colaborar y avanzar en la búsqueda de la verdad", añadió el ex gerente municipal.

Antes de recibir la medida de 18 meses de prisión preventiva en su contra, Susana Villarán dijo que había decidido no aceptar los aportes a sus campañas porque quiso evitar implicar a otras personas inocentes.

"Dije una verdad que no había podido, por distintas razones, en ningún momento por pactos de impunidad, sino por razones de lealtad y por no incriminar a otras personas que no tienen ninguna responsabilidad. Acepté hechos. Esos hechos [...] tendrán que ser corroborados y pasar de ser elementos de convicción en su momento a ser pruebas fehacientes de los delitos que se me imputan", manifestó la ex burgomaestre.

Horas después, el juez Jorge Chávez Támariz dictaría 18 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán.

José Miguel Castro también utilizó su participación en la audiencia para descartar que haya cometido algún acto que pueda considerarse como algo que ponga en riesgo el proceso de investigación en su contra, tal y como sostuvo la fiscalía.

"Creo que no he hecho nada para que ese riesgo procesal se incremente. Mi conducta ha sido y seguirá siendo intachable a lo largo de este proceso y voy a asumir y me someto a lo que la justicia me diga", aseguró.