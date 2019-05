José Nava, el hijo del ex secretario de la Presidencia que admitió sobornos

José Antonio Nava Mendiola, de 49 años, es hijo del encarcelado ex secretario general de la Presidencia y ex ministro del segundo gobierno de Alan García, Luis Nava Guibert. Actualmente esta siendo investigado por presunto lavado de activos por el caso Odebrecht.

Hoy se conoció que el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público allana la vivienda de José Nava en La Molina. La diligencia, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, tiene como finalidad la incautación de documentos y dinero, según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio.

Hace dos semanas, el fiscal José Domingo Pérez reveló -durante la audiencia de prisión preventiva para Luis Nava y el ex vicepresidente de Petro Perú Miguel Atala- que Nava Mendiola confirmó que su padre recibió sobornos de parte del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

El hijo de quien fuera hombre de confianza del ex presidente Alan García dijo, incluso, que él en “algunas ocasiones” le llevó, por encargo del brasileño, mochilas con dinero al también ex ministro de la Producción.

Nava Mendiola hizo esta declaración ante los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez en la sede del consulado del Perú en Miami, en EE.UU. Estas confesiones le valieron que el fiscal varíe su pedido de prisión preventiva por la de comparecencia restringida para él.

Nava Mendiola viajó a Estados Unidos el mismo día que se iba a solicitar su impedimento de salida del país. Según señaló, su viaje fue para un tema médico. El empresario regresó a Lima en la madrugada del 7 de mayo.

Dinero en maletín

El hijo de Luis Nava también le ha dicho a las autoridades que tanto su padre como Jorge Barata le contaron a fines del 2006 o inicios del 2007 el acuerdo al que habían llegado para que el gobierno viabilice las obras de la constructora brasileña.

“Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevará a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y mi padre me pidió que me retire. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa”, declaró.

“Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto y me dijo que Barata lo volvería a llamar”, agregó.

Transportes Don Reyna

Lo último que se ha conocido sobre este personaje es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado al ex ministro Aurelio Pastor y al actual congresista Elías Rodríguez como proveedores de su empresa Transportes Don Reyna, según reveló Cuarto Poder.

Por varios años, desde el segundo gobierno de Alan García, esta empresa de carga tuvo millonarios contratos con Odebrecht.

Transportes Don Reyna fue fundada por Luis Nava Guibert durante el gobierno de Alan García.

De acuerdo al portal IDL-Reporteros, al asumir el cargo de secretario general, Nava renunció a la empresa y esta quedó bajo la presidencia de su hijo José Antonio.