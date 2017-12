Peláez: Derecho de gracia para Fujimori no está fundamentado Ex fiscal afirmó que si bien el indulto médico ha sido sustentado con un documento médico, no ocurre lo mismo con el derecho de gracia

“La motivación escrita de las resoluciones es una exigencia constitucional y yo creo que con mucha mayor razón cuando se trata de una resolución que concede dos instituciones: la del indulto que está fundamentada en el informe médico, y la gracia”, dijo el ex fiscal José Peláez Bardales. (Foto: Archivo El Comercio)