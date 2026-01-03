José se vacila, una crónica de Fernando Vivas sobre el presidente Jerí y su lema “El Perú a Toda Máquina”

He aquí un ejemplo, la RM 366-2025-PCM, que resuelve: “Establecer como política de comunicación social, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo, el uso del logo y la frase ‘!El Perú a Toda Máquina!’.

Resolución que establece como lema del Gobierno "¡El Perú a toda máquina!"

Los voceros del gobierno, como consta en los fundamentos de la resolución, van a justificar esta frase en la necesidad de imprimir dinamismo a la función pública como motor para el desarrollo bla, bla, bla; pero usted y yo nos reímos porque sabemos muy bien que la inspiración no es esa, sino una mucho más prosaica: el remedo que hizo el tiktoker Martín Palacios (más conocido como Martín Pal) a Jerí, a quien se parece mucho. Pal aprovechó la circunstancia para viralizarse y ‘monetizar’ en el intento (se lo merece).

No lo hizo imitando discursos o poses de político, pues de eso sabe poco o nada. Lo hizo con vacilón, buena onda y música. Escogió el reggaetón “La máquina”, un tema peruano del 2008, del DJ Peligro, e improvisó dos pasos divertidos, el de la tembladera con los brazos extendidos hacia adelante y el del perrito parado en dos patas.

“Estos son los márgenes de la comunicación política, no de las grandes decisiones de gobierno. Allí, Jerí va a media máquina, más freno que motor. Por ejemplo, ha reculado en mucho de lo que dijo sobre inseguridad”

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, defendió decisión del gobierno sobre el nuevo lema. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

El gobierno aprovechó esto y no lo niega. Lo ha admitido el premier Ernesto Álvarez. Pero parece no haber entendido el asunto de la misma forma que Jerí.

Álvarez ha dicho que la idea era ‘darle la vuelta’ al asunto y puso de ejemplo el caso de Luis Bedoya Reyes que aprovechó a su favor la chapa de ‘Tucán’ que le puso el comediante Sofocleto medio siglo atrás.

Bedoya, tal como contó en una conversación que recogí en “El último vuelo del Tucán” (El Comercio, 2021), fue apodado así por Sofocleto, pues este, además de sátiro hacía un lobby para una empresa que perdió una licitación con la gestión del alcalde Bedoya. El apodo, según Bedoya, fue un ataque de piconería y le dio la vuelta en su campaña presidencial de 1980, cuando usó el lema “tucán, tucán, tu candidato”.

Ni vuelta que darle

Jerí no tiene que darle la vuelta a nada. Ha sido regalado con una broma amable, que el pueblo no rechaza, más bien aplaude, y la puede aprovechar directamente. Por supuesto, hay que reinterpretar y meter rollo donde no lo hay.

La ‘máquina’ del reggaetón es probablemente un guiño al movimiento frenético y robótico que nos emparenta con la tecnología cuando bailamos; pero la frase ‘a toda máquina’ de la Res. 366-2025-PCM hunde sus raíces en la navegación a vapor de comienzos del sXIX cuando servía para indicar que el barco requería que los motores rindan a plena capacidad para aumentar su velocidad.

Ni bien asumió el cargo, el presidente Jerí realizó una serie de actividades hasta de madrugada. Su caracteristica: camisa blanca y mangas remangadas. / JAIRO DIAZ

Jerí sí entiende la figura desde el día en que, sin haber elegido ni a gabinete ni a primer ministro, salió en mangas de camisa a interactuar con una emolientera cerca a Palacio. No ha llegado al punto de imitar a su imitador ni de juntarse públicamente con él. Incluso, lo vimos en un almuerzo en Comas rechazar la posibilidad de hacer uno de los pasos de Pal. Jerí se reprimió.

Tiene demasiados compromisos, empezando por el Congreso y su partido, que se resentirían de que hiciera algo que ponga en ridículo la investidura presidencial. Su aprobación (55% en último sondeo de Datum), es un gran capital político que la alianza que lo sostiene no quiere arriesgar pues está en relación con sus sueños electorales.

Pero, si bien no se atrevería a actuar como un payaso; sí puede hacerlo a costa de entelequias institucionales como la ley que faculta a establecer lemas de las políticas públicas.

Jerí tiene cierta cualidad experimental que ya ha puesto en práctica en significativas ocasiones: el primer mensaje a la nación que duró menos de un minuto, la adopción de perritos abandonados, sus interacciones en X. Pero estos son los márgenes de la comunicación política, no de las grandes decisiones de gobierno. Allí Jerí va a media máquina, más freno que motor. Por ejemplo, ha reculado en mucho de lo que dijo sobre inseguridad y eso lo desalienta a acompañar operativos policiales.

Los mayores enemigos de José, ahora, no son los opositores de izquierda, sino el Sinadef que registra las muertes con bala, las Enaho (Encuesta Nacional de Hogares) del INEI, los recuentos de la PNP. Mejores son las cifras de la economía; pero mal haría el presidente, si quiere permanecer en el candelero, en llenar su discurso de macroeconomía, retóricamente ‘dándole a la maquinita’ (así se llamó en el primer gobierno de Alan García a la política de emitir moneda sin respaldo y provocar superinflación); sin responder a las urgencias nacionales.