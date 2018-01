El ex procurador anticorrupción José Ugaz consideró que la gracia presidencial otorgada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori no podrá aplicarse en el Caso Pativilca ,porque no se cumple el plazo inscrito en la ley para ello.



“La gracia tiene un presupuesto objetivo que es que se haya excedido el doble del plazo previsto, y eso, no ha ocurrido en este caso. El caso está ahí hace muchísimos años, es cierto, pero se ha activado hace muy poco tiempo [con la aprobación de la extradición en este caso] y por lo tanto no entraría dentro de los plazos de ley”, declaró en una entrevista Ideeleradio.



Como se recuerda, este viernes se tiene prevista la audiencia de control de acusación del Caso Pativilca a cargo del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, en la cual se definirá si se acepta o no la gracia presidencial concedida a Fujimori.



De igual manera, Ugaz dijo que no le quedan dudas respecto al "origen fraudulento" del indulto y señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) podría pronunciarse en contra de esta medida.



“No me queda ninguna duda de que ha sido un indulto sobre una base fraudulenta, o sea, la información médica no ha sido la correcta, hemos visto además cómo han esperado el tiempo escasamente necesario para aparentar que había una situación de salud, y luego irse a una mansión a disfrutar de su libertad”, expresó.



“Existiendo estos elementos de que habría una base fraudulenta que viciaría la naturaleza del indulto, lo que podría ocurrir es que la Corte IDH se pronuncie en contra a este y obligue al Estado peruano a tomar un decisión con acuerdo a ley. Eso lo sabemos pronto, porque la audiencia va a ser en pocas semanas”, enfatizó.



Este 2 de febrero la Corte IDH llevará a cabo una audiencia en la que se analizará el indulto humanitario concedido al ex presidente Alberto Fujimori. La corte revisará si este indulto es compatible con su jurisprudencia o con las medidas de reparación que ordenó al Estado peruano en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

