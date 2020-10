El vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, presentó este miércoles una moción de orden del día que busca invitar al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, al pleno del Congreso para aclarar sus expresiones respecto a la postura de las Fuerzas Armadas (FF.AA) ante una eventual vacancia presidencial.

El documento, que debe ser primero ingresado a la agenda del pleno del Congreso y luego puesto a debate, señala que el jefe del Gabinete Ministerial habría realizado una “posible amenaza" en perjuicio del “orden constitucional” cuando indicó que las Fuerzas Armadas no permitirían una ruptura del Estado de Derecho a pocos meses de las Elecciones Generales del 2021.

“Se acuerda invitar al primer ministro, Walter Roger Martos Ruiz, a fin de que informe ante el pleno del Congreso de la República, respecto a las declaraciones formuladas ante los medios de prensa [...] y la posible amenaza vertida contra el orden constitucional”, se lee en la moción que debería ser aprobada en el pleno del Congreso.

(Documento: Congreso)

En una entrevista con el programa dominical “Punto Final”, el primer ministro manifestó que las Fuerzas Armadas están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado y derecho.

“Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es la función de las Fuerzas Armadas también: hacer respetar el Estado de Derecho. Y no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay en la gente en este momento. Faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar a un presidente”, sostuvo.

Tras las críticas desde el Congreso, un día después Walter Martos consideró que sus declaraciones “han sido malinterpretadas tendenciosamente como una amenaza”. Dijo que “jamás involucraría” a dichas instituciones en actos políticos.

“Dije que no lo vamos a aceptar [una vacancia] y no lo vamos a aceptar porque el Congreso está haciendo una interpretación arbitraria de lo que la vacancia por incapacidad moral permanente y eso no es responsabilidad del Congreso interpretarlo, sino es una atribución del Tribunal Constitucional que tiene que definirse en ese campo”, añadió.

