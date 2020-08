El vocero de la bancada Unión por el Perú (UPP), José Vega, afirmó que el Gobierno no tomó acciones preventivas para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en las regiones luego de confirmar los primeros casos en Lima, y dijo que “como los bomberos”, llegó tarde luego de la pandemia.

“Los médicos, las enfermeras, los trabajadores, dando la lucha en la primera línea exponiendo su propia vida, pero al Gobierno le ha faltado reflejo. Cuando inició la pandemia en Lima, debió tomar previsiones en regiones, no esperar a que llegue el mal y esta pandemia y recién, como los bomberos, llegar tarde”, dijo el congresista durante el debate en el pleno.

Vega dio estas declaraciones en las primeras participaciones de los voceros de las nueve bancadas luego que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, solicitara el voto de investidura.

“Por eso, nosotros consideramos que esta prioridad de la defensa de la vida tiene que aterrizar en el cómo, cómo van a implementar esta emergencia [...] Esperamos una autocrítica. Basta de soberbias y ustedes, ministros, se deben al pueblo”, añadió el vocero de UPP.

Horas después, luego del primer receso del debate en horas de la tarde, José Vega dijo que fue una “comparación incorrecta” usar el nombre de los bomberos para cuestionar al Ejecutivo.

“Ha sido una comparación incorrecta al nombrar a los bomberos. El Cuerpo General de Bomberos es para todos una institución que reconocemos y valoramos por su sacrificio y esfuerzo, porque es voluntario. Creo que se ha descontextualizado mi concepto por, de repente, haberlos nombrado, pero no me he referido a ellos. Así que les pido hidalgamente de que este tema quede claro. No me refiero a ellos, no tengo por qué hacerlo”, señaló.

José Vega, como vocero de UPP, aseguró que esperará que cuando vayan a responder las preguntas de los congresistas, los ministros puedan enfatizar cómo combatirán contra la corrupción y qué medidas tomarán.

Walter Martos se presentó con el gabinete completo ante el pleno para solicitar el voto de investidura, una semana después de que su antecesor, Pedro Cateriano, no obtuviera el respaldo de la mayoría del Parlamento.

