El candidato José Williams Zapata (Avanza País) participó este miércoles en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Durante su participación, Williams expuso propuestas relacionadas con la educación, la formalización y la salud. En ese sentido, planteó reducir la tasa del impuesto a la renta del 30% al 25%, sin dar mayores detalles.

Asimismo, señaló que se debe fortalecer la educación en las zonas rurales. A nivel de formalización, consideró que se debe establecer una ventanilla única digital.

Educación, innovación y tecnología

En el primer espacio, Williams sostuvo que uno de los objetivos de su gobierno es que los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, donde haya pensamiento crítico, educación financiera, tecnología y deporte.

“No voy a permitir que a nuestros hijos les llenen la cabeza de ideologías. Serán formados en valores”, indicó.

En ese sentido, propuso fortalecer el liderazgo directivo de los docentes acorde al mercado laboral, emprendimiento y desarrollo regional.

Añadió que se impulsará la educación en las zonas rurales, estableciendo Internet, bonos para los profesores, facilidades para su traslado, información y tecnología.

“Deseamos ampliar las becas en una tercera parte adicional y bajar [la edad de] las becas a Beca 16 para quienes adelantan su educación”, señaló.

Por otro lado, el candidato por Avanza País resaltó que se debe elevar las “propinas” a un sueldo mínimo para los jóvenes que realizan servicio militar, con el fin de que utilicen el monto económico para estudiar.

“Vamos a tener cada semestre, por lo menos, unos 20.000 jóvenes que van a mejorar la PEA nacional. Eso es bienestar para ellos y, sobre todo, educar a la población. Tenemos una vertiente importante que aprovechar”, agregó.

Justamente, Williams indicó que se espera elevar el nivel de educación de los jóvenes en un 20% en ciencias, matemáticas, lectura y el uso de herramientas digitales, además de impulsar el deporte.

Asimismo, sostuvo que se debe fortalecer a una autoridad digital nacional en temas de digitalización.

Pregunta ciudadana

En EsSalud se evidencia la falta de medicamentos e insumos, y largas listas de espera. Considerando esas deficiencias, ¿qué reformas y medidas impulsaría en su gobierno para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y mejorar la calidad de servicios para los pacientes asegurados?

“La salud es fundamental para la tranquilidad de la persona y la familia. Para poder atender correctamente al ciudadano, necesitamos mejorar los cuatro estamentos que tiene el primer nivel de salud. O sea, postas y también los servicios médicos, haciendo que cada uno de ellos mejore y pueda atender al público”.

También tenemos que atender a los hospitales de segundo y tercer nivel, y tratar de llevar los de alta especialización hacia el interior del país. Si no tenemos una salud adecuada, pues vamos a tener problemas con educación, con tranquilidad de la familia y una serie de cosas más".

“La salud va de la mano con infraestructura, la medicina, las evacuaciones. Hace poco tuvimos problemas con insulinas y también con evacuaciones. Es necesario prestarle atención a la salud. Tener bonos para los médicos que están lejos, tratar de que ellos lleguen a esos lugares, servir a la población con Internet, consultas médicas por Internet, llevar también las historias clínicas mecanizadas. Modernizar todo aquello que le pueda servir a la población y darle la tranquilidad de trabajar con bien sabiendo que está saludable”.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

En el tercer bloque, Williams planteó la formalización de 1,3 millones de trabajadores con derechos laborales como gratificaciones, CTS, vacaciones y seguros.

Asimismo, propuso implementar una ventanilla única digital para formalizar a las pymes en un plazo de 48 horas y en el que tenga presencia la Sunat, las municipalidades y Defensa Civil. También se contará con un programa llamado ‘Mype consolidada’ para acompañar a las micro y pequeñas empresas (mypes) hasta los 9 meses de haber sido constituida.

Williams también planteó otorgar créditos a las pymes a tasas preferenciales. En materia laboral, señaló que se creará un nuevo código de trabajo donde se consideren contratos flexibles.

“Necesitamos enganchar a las mypes que están en mejor estado con las grandes exportadoras y así generar trabajo, particularmente para los jóvenes”, apuntó.

Para elevar la productividad de las mypes, Williams propuso la creación e impulso de clústers y la ampliación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (Cite) de 25 a 30 instituciones.

“También es importante disminuir el impuesto a la renta del 30% al 25%”, agregó durante su participación.

Por otro lado, el candidato presidencial consideró que se debe diversificar la matriz energética y construir un viaducto de gas para que no vuelva a ocurrir la crisis energética de marzo.

Mensaje final

“Soy una persona formada en seguridad y servicio a la nación. He combatido contra Sendero Luminoso, el MRTA y el Cenepa. Tenemos ahora una nueva amenaza. Es el crimen organizado, la extorsión y sicariato que nos causan daño y muchos problemas y hay que combatirlo con firmeza para poder crecer y desarrollar. Esto solo funciona cuando tenemos a alguien que lidere, que tome decisiones, que se ponga en la cabeza y diga ‘vamos, síganme’. De esa manera se va a terminar la delincuencia. De esta manera vamos a tener desarrollo, seguridad, salud, educación. Deseo ver y vivir a un Perú exitoso, ganador, que venza. Esto lo vamos a conseguir solo con Avanza País, Avanza Perú”.