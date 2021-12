El presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, José Williams (Avanza País), remarcó que los integrantes de dicho grupo de trabajo quedaron con “dudas” tras recibir las explicaciones del ministro de Defensa, Juan Carrasco, sobre su presencia en la casa de Breña donde el presidente Pedro Castillo realizaba actividades extraoficiales.

“Nos ha informado que no fue citado por el presidente, que acudió a ese lugar a propia iniciativa y que tampoco recuerda quién lo recibió. Nos dice que estuvo esperando todo el tiempo que se conoce -una hora- y luego se retiró”, comentó Williams Zapata en diálogo con la prensa.

“O sea, que no fue llamado por el presidente, que no se encontró con nadie, se retiró y no se reunió con ninguna persona. Eso es lo que nos acaba de informar. Obviamente, que todos los miembros de la comisión tienen dudas al respecto porque no se entiende por qué va y no tiene un encuentro con el presidente”, alertó el parlamentario.

El ministro Juan Carrasco se presentó la tarde de este 13 de diciembre ante la Comisión de Defensa para responder, entre otros, cuál fue el motivo de su presencia en el inmueble de Breña. “Necesitaba conversar temas personales con él (Pedro Castillo)”, indicó ante los congresistas.

“Quería hablar de temas personales, porque había quedado pendiente un tema personal del fallecimiento de mi madre. Aproveché ese momento para ir a conversar con él”, agregó.

Sin embargo, la versión de Carrasco Millones difiere de sus primeras declaraciones. En un primer momento apuntó que acudió a la vivienda del pasaje Sarratea para tratar de “defensa de la Nación”.

El titular del Mindef es uno de los funcionarios que fue grabado ingresando a la casa en Breña donde Castillo Terrones realizaba citas extraoficiales.

“Yo me referí a las reuniones que ocurrían en otros gobiernos. En ese contexto fueron mis declaraciones. Quizás no expresé con claridad mis ideas. Pido disculpas”, se justificó el ministro este lunes 13.

