José Williams Zapata es el candidato presidencial de Avanza País: ¿Cuál será el futuro de Fernán Altuve tras la renuncia de Phillip Butters?

A dos días de la renuncia de Phillip Butters a su militancia en Avanza País y, por ende, a sus aspiraciones de llegar a Palacio de Gobierno, la dirigencia del partido del tren, en un congreso nacional decidió el último domingo que sea el congresista José Williams Zapata el que lo suceda como candidato a la Presidencia de la República.

