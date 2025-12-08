José Williams Zapata es el candidato presidencial de Avanza País: ¿Cuál será el futuro de Fernán Altuve tras la renuncia de Phillip Butters?

Por medio de su cuenta de X, la agrupación, que dirige Aldo Borrero, informó que se “acordó democráticamente” que el general del Ejército en retiro los represente. El anuncio va acompañado de imágenes del ingreso de los comandos Chavín de Huántar a la residencia del embajador japonés en abril de 1997, cuando estaba tomada por el grupo terrorista MRTA. Williams Zapata dirigió la operación.

Fuentes de El Comercio indicaron que la reunión partidaria, donde se decidió la nominación del ex titular del Parlamento, tuvo solo un punto y no se abordó el futuro del excongresista Fernán Altuve, hombre de confianza de Butters y aún postulante a la primera vicepresidencia de la República.

Otras fuentes de este Diario contaron que el conductor de televisión llegó a la agrupación con dos personas de su absoluta confianza: Altuve y el abogado Ángel Delgado. El primero, además, de integrar su fórmula presidencial, también es el cabeza de lista al Senado nacional. El otro no fue inscrito en ninguna lista, pero se tenía previsto que vaya en calidad de invitado al Congreso bicameral.

Las mismas fuentes relacionadas a la cúpula de Avanza País indicaron que con la salida de Butters la continuidad del excongresista, conocido como “Huevo duro”, está en duda. ¿La razón? Un sector cree que no tiene sentido mantenerlo, sobre todo por la manera en la que el comunicador se fue.

El ingreso de Williams Zapata a la fórmula presidencial del partido del tren no sería el único. De acuerdo a fuentes de la agrupación, la congresista Adriana Tudela, cabeza de lista en Lima a la cámara de diputados, tiene posibilidades de asumir la postulación a la primera vicepresidencia, si se concreta un retiro o dimisión de Altuve.

La única integrante de la plancha original que se mantendría en ese escenario sería Karol Paredes, actual congresista de Avanza País, que fue elegida por Acción Popular y que tiene pendiente una investigación en el Ministerio Público por el llamado Caso Los Niños.

Otras fuentes de este Diario señalaron que desde el entorno de Williams Zapata se cuestiona que se le haya dado el N°3 al Senado nacional y no el N°1, que lo tiene Altuve, por una imposición de Butters.

“Al interior del partido, hay bastantes personas que consideran que el general debe ir en el N°1, pero se prefirió a Altuve y ahora no se puede cambiar el orden. En este escenario, Williams hará campaña para que Fernán ingrese al Senado y no sabemos si se mantendrá en una eventual bancada”, manifestaron.

En breve comunicación con El Comercio, Altuve evitó responder sobre si él declinaría de integrar la fórmula presidencial de Avanza País.

“Toda información sobre la fórmula presidencial deberá usted solicitarla al partido quien informará al respecto”, expresó.

Butters, por su lado, dijo que “por el momento no tengo nada más que declarar” y que todo está claro en los comunicados que ha publicado en sus redes sociales.

El factor “Chavín de Huántar”

Butters, el último viernes, anunció su renuncia a Avanza País y la declinación de su precandidatura presidencial. Argumentó que “no existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria”.

“No puedo embarcarme a una situación que no puedo controlar, no sabía de las personas que se pretende invitar, no tengo ni idea. Y hay gente que yo considero que el partido no debería contar, como el señor [César] Combina […] Este señor tiene gravísimos problemas, tiene una acusación constitucional por colusión y lavado, eso no tenía que ver con Avanza País, eso era cuando Combina era de APP…”, manifestó en un video.

No obstante, fuentes de El Comercio señalaron, durante las últimas semanas, la candidatura de Butters ya estaba en evaluación, porque no despegaba en las encuestas a pesar de ser un rostro conocido, porque no tenía financiamiento y porque no tuvo gestos políticos con las bases. Por ejemplo, el domingo 30 de noviembre no acudió a votar a las internas para la elección de los delegados.

“Es una persona que tiene un alto nivel de reconocimiento, no es un desconocido, y aún así la gente no quería votar por él. Ha generado más anticuerpos y se ha perdido tiempo”, refirieron.

Las mismas fuentes refirieron que existe un plan al interior de Avanza País para destacar que Williams Zapata fue el jefe de la Operación Chavín de Huántar en abril de 1997. Esto en razón del éxito comercial (más de 1 millón de espectadores) que ha tenido la película “Chavín de Huántar, el rescate del siglo”. Aunque en el film, el general EP (r) no es el protagonista.

“Williams es un militar especializado en planeamiento estratégico, es convocante y sabe escuchar. Butters tenía otro perfil, en una conversación, él habla el 90% del tiempo. Dice que es el más preparado, el más inteligente, pero no escuchaba a nadie, no tomaba consejos. Con Williams podemos superar la valla”, acotaron.

¿Y la otra “precandidatura”?

El excongresista César Combina, en diálogo con El Comercio, dijo que, tras la salida de Butters, no ha tenido contacto con la dirigencia de Avanza País, pero remarcó que está dispuesto a respaldar la postulación presidencial de Williams Zapata.

Combina intentó inscribir su precandidatura presidencial, pero fue rechazada por no cumplir con los requisitos de la agrupación, entre ellos no contar con una denuncia constitucional en el Parlamento (aunque su situación es similar a la de Karol Paredes).

“Butters ha intentado justificar su fracaso electoral, el partido de parcializó a favor de él, espero que con la salida de Butters ahora podamos dialogar todos. Nuestro trabajo es intentar salvar la valla [del 5%]. El tiempo me dio la razón y estaré donde el partido quiera que esté. Williams Zapata es el candidato y lo apoyaré”, finalizó.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que la declinación de Butters a su precandidatura presidencial se debe a que casi siempre la relación entre un invitado y un partido sin doctrina ni ideología, pero con cierta trayectoria “es difícil”. Agregó que Avanza País tuvo “casi un arreglo comercial” con el economista Hernando de Soto en el 2021.

“Esa vez tampoco terminó en una buena experiencia, si bien ingresaron congresistas por ese partido, nunca hubo una relación entre esos parlamentarios y De Soto y la dirigencia de su partido. La postulación de Butters respondía a objetivos personales o de su grupo de confianza, pero esos no eran los mismo que los dueños del partido”, expresó a El Comercio.

Respecto a la candidatura presidencial de Williams, Castillo dijo que “tiene formación militar y es más disciplinado”. No obstante, advirtió que quizás pueda obtener mayor respaldo que Butters en las próximas encuestas, pero que supere la valla electoral del 5% está en duda.

“El general pertenece a este Congreso que es rechazado por gran cantidad de personas, él como persona está bien calificado, pero habiendo sido presidente de este Parlamento, eso será un tema que debe manejar. Sí podría darse la posibilidad de que suba algunos puntos, pero tengo mis dudas de que le baste para pasar la valla”, subrayó.