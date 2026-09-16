La Contraloría General de la República ha requerido que la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez, le remita informes sobre las “actividades de relaciones interinstitucionales comprendidas en el periodo de agosto a setiembre de 2026”.

La información deberá incluir los detalles sobre la actividad realizada por la institución en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que convocó a diversas orquestas musicales, así como otras actividades que posiblemente hayan irrogado gasto público.

En esa línea, a través del Oficio Nro. 000160-2026-CG/OC0680 del 2 de setiembre, la Contraloría comunicó a la Defensoría el “inicio de Servicio Relacionado de Recopilación de Información”.

Para ello, el Órgano de Control Institucional de la Defensoría del Pueblo -a cargo de la Contraloría- designó a dos funcionarios que recogerán la información.

“Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de comunicarle que, este Órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información a las “Actividades de relaciones interinstitucionales comprendidas en el periodo de agosto a setiembre de 2026”, para lo cual se designa al abogado Armando Torres Manrique y a la señora Rina Laureano Morillas, como jefe de equipo e integrante; respectivamente.” Contraloría General de la República

Todo esto se suma al pedido de la Defensoría del Pueblo ante la Corte Suprema, cuestionando la poca celeridad en resolverse la apelación del excongresista Guillermo Bermejo, sentenciado por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Además, la opinión de Josué Gutiérrez respecto a que, una eventual disolución del Parlamento de la República, podría incrementar la popularidad de Keiko Fujimori. De igual forma, los presuntos plagios en los informes que emitió en su rendición de viajes al extranjero, entre otros.

LA CONTRALORÍA PIDIÓ INFORMES A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, A CARGO DE JOSUÉ GUIÉRREZ, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.

Anuncios del “Fiestón del año”

Las acciones de control se iniciaron luego que la Defensoría del Pueblo anunciara -a través de sus redes sociales- diversas actividades, entre ellas “El fiestón del año” con un concierto en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANUNCIÓ EL "FIESTÓN DEL AÑO"

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANUNCIÓ EL "FIESTÓN DEL AÑO"

Las diversas convocatorias de la Defensoría del Pueblo señalaban que la actividad se vinculaba a una “Jornada de Promoción de derechos Humanos y Festival Cultural” por el 30 aniversario de la institución.

Sin embargo, de acuerdo a la transmisión realizada por la entidad en sus redes sociales, el evento contó con la concurrencia de diversas orquestas de moda.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANUNCIÓ EL "FIESTÓN DEL AÑO"

Por ello, la Contraloría General de la República buscará identificar si las “actividades interinstitucionales” demandaron gastos del erario público, pese a la política de austeridad que se aplica desde años atrás en la Defensoría.

Cabe precisar que, hace unos días, el defensor Josué Gutiérrez se presentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, a fin de solicitar “recursos adicionales” a los 102 millones 672 mil soles que ya tienen asignados para el 2027.

Según la justificación de Gutiérrez Cóndor, dicho presupuesto adicional serviría para garantizar la continuidad de los servicios de la entidad, recuperar 22 plazas, implementar módulos defensoriales y ejecutar proyectos de inversión pública.

JOSUÉ GUTIÉRREZ, DEFENSOR DEL PUEBLO, SE PRESENTÓ ANTE EL CONGRESO Y SOLICITÓ UN PRESUPUESTO ADICIONAL.

¿Qué dijo la defensoría hasta el momento?

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la “Jornada de Promoción de Derechos y Festival Cultural” por el 30 aniversario de la institución, fue celebrado en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cedido mediante convenio institucional.

Aseguraron que participaron diversas adjuntías y se realizaron campañas de salud y otras actividades como la presentación de grupos musicales que participaron “de manera gratuita”.