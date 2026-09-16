Josué Gutiérrez: Contraloría pide informes por “actividades interinstitucionales” de la Defensoría del Pueblo
Pese a reciente fiesta organizada por la entidad, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha pedido al Congreso Bicameral recursos adicionales a los más S/102 millones que le fue asignado para el 2027.
La información deberá incluir los detalles sobre la actividad realizada por la institución en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que convocó a diversas orquestas musicales, así como otras actividades que posiblemente hayan irrogado gasto público.
En esa línea, a través del Oficio Nro. 000160-2026-CG/OC0680 del 2 de setiembre, la Contraloría comunicó a la Defensoría el “inicio de Servicio Relacionado de Recopilación de Información”.
Para ello, el Órgano de Control Institucional de la Defensoría del Pueblo -a cargo de la Contraloría- designó a dos funcionarios que recogerán la información.
“Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de comunicarle que, este Órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información a las “Actividades de relaciones interinstitucionales comprendidas en el periodo de agosto a setiembre de 2026”, para lo cual se designa al abogado Armando Torres Manrique y a la señora Rina Laureano Morillas, como jefe de equipo e integrante; respectivamente.”
Las acciones de control se iniciaron luego que la Defensoría del Pueblo anunciara -a través de sus redes sociales- diversas actividades, entre ellas “El fiestón del año” con un concierto en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Las diversas convocatorias de la Defensoría del Pueblo señalaban que la actividad se vinculaba a una “Jornada de Promoción de derechos Humanos y Festival Cultural” por el 30 aniversario de la institución.
Sin embargo, de acuerdo a la transmisión realizada por la entidad en sus redes sociales, el evento contó con la concurrencia de diversas orquestas de moda.
Por ello, la Contraloría General de la República buscará identificar si las “actividades interinstitucionales” demandaron gastos del erario público, pese a la política de austeridad que se aplica desde años atrás en la Defensoría.
Según la justificación de Gutiérrez Cóndor, dicho presupuesto adicional serviría para garantizar la continuidad de los servicios de la entidad, recuperar 22 plazas, implementar módulos defensoriales y ejecutar proyectos de inversión pública.
¿Qué dijo la defensoría hasta el momento?
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la “Jornada de Promoción de Derechos y Festival Cultural” por el 30 aniversario de la institución, fue celebrado en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cedido mediante convenio institucional.
Aseguraron que participaron diversas adjuntías y se realizaron campañas de salud y otras actividades como la presentación de grupos musicales que participaron “de manera gratuita”.
“Encuentro intercultural con presentación de danzas representativas de nuestro país, realizadas por el “Ballet folclórico Nacional” del Ministerio de Cultura, agrupaciones culturales, artistas y grupos musicales, cuya participación se realizó de manera gratuita.”