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Contraloría pide informes por “actividades interinstitucionales” realizadas por la Defensoría
Contraloría pide informes por “actividades interinstitucionales” realizadas por la Defensoría
Por Karem Barboza Quiroz

La Contraloría General de la República ha requerido que la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez, le remita informes sobre las “actividades de relaciones interinstitucionales comprendidas en el periodo de agosto a setiembre de 2026”.

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