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Resumen

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, ha calificado como un “error” la contratación de diversas personas que no habrían cumplido con los requisitos para ocupar los cargos durante su gestión. Luego, ante el Congreso de la República, se desdijo y aseguró que sus funcionarios sí cumplían con los requisitos necesarios.

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