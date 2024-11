Mientras tanto, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exdefensor del Pueblo Walter Albán y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi analizan los posibles escenarios penales que podría afrontar Gutiérrez.

En RPP, Gutiérrez se pronunció en contra del fallo alegando que estaría perjudicando a los afiliados que tenían intenciones de postular al Congreso y otros cargos de elección popular. Además, anunció que su institución prepara un informe sobre el tema.

Sin embargo, omitió señalar que su hermano Agustín es militante de esta agrupación política.

En diálogo con este Diario, el titular de la Defensoría del Pueblo afirmó que no sabía que su hermano se encontraba en las filas de A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros) y negó haber dado su respaldo al partido. Aseveró que sus dichos fueron tergiversados.

Sin embargo, en una entrevista con RPP, Gutiérrez salió en defensa de A.N.T.A.U.R.O. y sostuvo que los militantes no se unieron a la agrupación por el condenado etnocacerista, sino “por el ideario, por el programa, por lo que representa”.

“Entonces yo le voy a condenar a ese señor a que no postule... ¿Sabes qué se llama eso? Abuso de derecho. Y nosotros, como defensoría, estamos en contra de eso. Estamos en contra de todo tipo de abuso de derecho, instrumentalización de justicia, la exigencia para que uno haga lo que les da la gana a quienes creen que tienen el ejercicio del poder”, afirmó la noche del jueves 21 de noviembre.

Piden que el Congreso lo cite

Los parlamentarios Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Cueto (Honor y Democracia), Edward Málaga (Avanza País) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) pidieron que el defensor del Pueblo sea citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), o la de Justicia, al mando de Isaac Mita (Perú Libre).

Chiabra consideró que Gutiérrez ha quedado descalificado como defensor por sus declaraciones.

“Está defendiendo una cuestión de parte. Si su hermano está afiliado al partido, no ha debido de pronunciarse. Ya demuestra que no es una persona que se interesa por los derechos humanos en general, sino por un interés particular. Lo que ha señalado lo descalifica como defensor. Su opinión ha perdido toda objetividad”, enfatizó en diálogo con El Comercio.

Muñante remarcó que el defensor del Pueblo nunca le respondió el oficio con el que le pidió que solicite la ilegalidad del partido. “El mismo día que envié un oficio al señor [Juan Carlos] Villena como fiscal interino de la Nación, para que inicie las acciones legales contra ese partido, también envié otro al defensor del Pueblo, con el mismo pedido, pero nunca hubo respuesta. [...] Su declaración revela porqué no hizo ningún tipo de requerimiento o pronunciamiento”, afirmó.

El artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que solo a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, la Corte Suprema puede declarar la ilegalidad de un partido político cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos.

Bajo la lectura de Muñante, el defensor del Pueblo “tiene que darse cuenta que es el defensor de los derechos de todos los peruanos, no solo de un grupo de peruanos”. Además, señaló que tener un hermano que milita en el partido de Antauro “afecta su imparcialidad”.

“Es contradictorio que teniendo el rol constitucional de defender los derechos de todos los peruanos, salga con ese tipo de declaraciones”, añadió.

Cueto opinó que el defensor del Pueblo “no debería entrometerse en esos temas” y con mayor razón si su hermano está afiliado al partido de Antauro Humala. No obstante, a su juicio, este hecho no amerita una denuncia constitucional, pero sí que el funcionario sea citado por el Congreso para que dé explicaciones.

Para Málaga, este hecho es grave y compromete seriamente la idoneidad de Gutiérrez en el cargo y el ejercicio de su función.

“A título personal, debe ir a dar explicaciones y, acto seguido, debe irse. No olvidemos que es el defensor puesto por el cerronismo con el aval del fujimorismo”, remarcó.

Josué Gutiérrez, exabogado de Vladimir Cerrón, fue elegido defensor del Pueblo por 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones.

Posibles implicancias legales

Posibles escenarios contra Gutiérrez

El exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exdefensor del Pueblo Walter Albán y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi analizan los posibles escenarios penales que enfrentaría Josué Gutiérrez.

Andía y Albán señalaron que el titular de la Defensoría del Pueblo podría ser denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Mientras que Rospigliosi subrayó que ello ocurriría, siempre y cuando, el defensor plasme lo que dijo en un informe.

Para Andía, aunque la figura podría verse forzada, si el Ministerio Público quisiera, lo podría investigar por el presunto delito de negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo). Asimismo, indicó que sus actos deberían analizarse bajo la luz de la Carta Magna.

“¿Defensor de qué pueblo es? De Perú no es, definitivamente. Este delito castiga a aquel funcionario que indebidamente se interesa en un contrato u operación en la que participa por razón de su función”, explicó.

A su turno, Albán consideró que Gutiérrez debe ser denunciado constitucionalmente porque “su conducta es reiterada y reñida con el mandato constitucional”.

“La infracción constitucional (que el Congreso ha interpretado siempre de manera laxa) no requiere que se trate siquiera de delito para dar lugar a una acusación”, argumentó.

“Este señor cree que la Defensoría del Pueblo es una plataforma que le permite promover las causas que él elige. No defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad (como ordena la Constitución) sino las de sus clientes, familiares o amigos”, concluyó.

Por su parte, Rospigliosi dijo que, si Gutiérrez plasma sus opiniones a favor de A.N.T.A.U.R.O. en un informe, podría ser investigado por la fiscalía por los delitos de patrocinio ilegal y avocamiento indebido en un caso en trámite en el Poder Judicial por beneficiar a su hermano.

Pero no descartó que, actualmente, el Ministerio Público le pueda abrir investigación por estos delitos en la modalidad de tentativa.

Añadió que también denunciado ante la SAC por infracción al artículo 139 de la Constitución.

Respuesta de Gutiérrez

En declaraciones a este Diario, Gutiérrez señaló que la entrevista que dio a RPP ha sido tergiversada y que él, en ningún momento, defendió al partido de Antauro Humala.

Agregó que el informe que anunció que presentaría no será elaborado por él sino por Carlos Fernández, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.

“He hablado en términos generales. Yo no me he pronunciado sobre el partido Antauro. Yo lo único que he dicho es que la defensoría defiende los derechos de participación de libre elección y creo que eso no puede estar circunscrito a la exquisitez del Poder Judicial”, expresó.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo elegido por este Congreso en mayo del 2023. (Foto: Difusión)

“Yo no vivo con mis hermanos, cada uno tiene vida propia [...] Yo me he enterado por ustedes. Ahora tengo que preguntarle a mis hermanos, mis sobrinos, a todos a ver dónde están. Son derechos individuales”, ironizó.

En otro momento, Gutiérrez explicó que el informe que elabora el defensor adjunto se está realizando por solicitud del Jurado Nacional de Elecciones y el congresista Alejandro Muñante. El documento sería presentado la próxima semana al ente electoral.

“El JNJ nos ha pedido pronunciarnos sobre el caso A.N.T.A.U.R.O. no es que yo quiera pronunciarme. Eso no lo veo yo”, aseveró.

Finalmente, negó conocer personalmente a Antauro Humala y haberlo visitado en el penal. “Lo conozco de vista porque es el hermano del expresidente Ollanta Humala. Eso fue antes de su condena”, añadió.

Además… El informe sobre el partido de Antauro Humala será elaborado por Carlos Fernández, quien fue nombrado como adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad en noviembre del 2023, durante la gestión de Gutiérrez.

Previamente, se había desempeñado como jefe de área de la misma oficina. Lleva más de 20 años trabajando en la Defensoría del Pueblo.

Polémicas desde su llegada a la defensoría

La postulación de Gutiérrez al cargo fue avalada por Perú Libre. El hoy defensor del Pueblo se había desempeñado como asesor de esta agrupación. Previamente, había ejercido la defensa del prófugo Vladimir Cerrón. Además, fue militante y congresista de Gana Perú, partido de Ollanta Humala, hermano del etnocacerista.

En su paso por el Congreso, Gutiérrez ha sido protagonista de diversas polémicas. Por ejemplo, en agosto de 2023, se pronunció a favor de que el Poder Judicial evalúe el impedimento de salida del país contra la esposa del expresidente Ollanta Humala.

Ante ello, la Procuraduría General del Estado pidió al Ministerio Público que inicie diligencias preliminares contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por haber enviado un escrito al Poder Judicial para pedir que se tome en cuenta la salud de Nadine Heredia en la evaluación de su impedimento de salida del país.

Josué Gutiérrez fue cercano a Nadine Heredia y Ollanta Humala durante el gobierno nacionalista.

En agosto de este año, evitó pronunciarse sobre el fraude electoral perpetrado en Venezuela y tampoco quiso calificar el régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura”.

Y, luego, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la ley de extinción de dominio, que podría beneficiar a su hermana y el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.