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Resumen

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Marlon Aguirre pasó en menos de una semana de denunciar un supuesto intento de autoritarismo y cuestionar la falta de democracia en Juntos por el Perú a dar por superado el episodio y asegurar que no renunciará a la bancada política. El diputado había cuestionado el papel de Ernesto Zunini, vocero de la agrupación, en la definición de las presidencias de las comisiones de la Cámara Baja, incluso llegó a plantear públicamente su salida, aunque luego matizó sus propias declaraciones.

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