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Resumen

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En un intento por revertir los resultados electorales , Juntos por el Perú (JP) apeló las decisiones de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que declararon improcedentes los recursos de nulidad presentados contra 2.398 mesas de sufragio en Lima y en el exterior, específicamente en Estados Unidos, por no acreditar el pago de S/ 1.375 por cada mesa impugnada.

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