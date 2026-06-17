En un intento por revertir los resultados electorales , Juntos por el Perú (JP) apeló las decisiones de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que declararon improcedentes los recursos de nulidad presentados contra 2.398 mesas de sufragio en Lima y en el exterior, específicamente en Estados Unidos, por no acreditar el pago de S/ 1.375 por cada mesa impugnada.

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la agrupación presentó este martes dos recursos de apelación para que el pleno del organismo evalúe, en última instancia, dichas solicitudes. Con estas acciones, JP busca que se declaren nulas 1.751 mesas en Lima y 647 en el extranjero, al sostener que existió un presunto “fraude electoral” en mesas donde los resultados favorecieron a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Nulidades en las mesas de sufragio

Los recursos fueron presentados por Carlos Zafra Flores, personero de Juntos por el Perú. A diferencia de la primera solicitud, en esta ocasión sí se cumplió con el pago correspondiente, que ascendió a S/ 825 por cada apelación.

En el primer escrito —elevado al pleno del JNE— Zafra Flores sostuvo que se vulneró el derecho fundamental de la agrupación al acceso a la tutela procesal efectiva, al impedirse un pronunciamiento de fondo sobre los pedidos de nulidad. En ese sentido, cuestionó que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declarara improcedente la solicitud para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima.

JEE de Lima Centro 1 concede recurso de apelación a JP para invalidar a 1751 mesas en Lima.

Según argumentó, en dichas mesas se habría detectado una aparente repetición de resultados favorables a la candidata presidencial Keiko Fujimori en diversos locales de votación. Estos se encontrarían ubicados en Barranco, Ate, Carabayllo, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Victoria, San Juan de Miraflores y Cercado de Lima, entre otros.

“Sin realizar una correcta ponderación de derechos el JEE de Lima Centro 1 decidió restrictivamente declarar la improcedencia”, indicó.

En el segundo recurso de apelación, Juntos por el Perú cuestionó el monto exigido para tramitar las solicitudes de nulidad —S/ 1.375 por mesa de sufragio— al considerar que se trata de una suma “exorbitante”. Según argumentó la agrupación, “la democracia no puede ser medida en términos monetarios”, especialmente cuando se discute la validez de los resultados electorales.

Apelación de Juntos por el Perú para anular 647 mesas en Estados Unidos.

El partido explicó que en diversos centros de votación de Estados Unidos se habrían producido “situaciones graves” que justificarían la revisión de los comicios. Como ejemplo, mencionó un video difundido en la ciudad de Salt Lake City en el que, según afirma, miembros de mesa habrían orientado el voto de los electores.

De igual manera, señaló que en Carolina del Norte varias actas evidenciarían que los tres integrantes de una mesa participaron simultáneamente en otras mesas de sufragio. No obstante, reconoció que “no es posible establecer y determinar cuál es la mesa receptora o fusionada”.

A juicio de la agrupación, estos hechos revelarían “un patrón de diversas irregularidades” en distintas ciudades de Estados Unidos. “Lo antes expuesto evidencia un patrón de diversas irregularidades en diversas ciudades de Estados Unidos de América, cuya votación es favorable a la candidata de Fuerza Popular”, indicó en el recurso.

Cabe recordar que los Jurados Electorales Especiales Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon improcedentes los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú debido a que la organización política no adjuntó los comprobantes que acreditaran el pago de la tasa electoral correspondiente, fijada en S/ 1.375 por cada mesa de votación impugnada.

La estrategia de JP

Una fuente de El Comercio informó que, durante la reunión realizada el lunes 15 de junio en el restaurante Rovegno, ubicado en la avenida Arenales, en Jesús María, Juntos por el Perú evaluó el panorama electoral de cara a la proclamación de los resultados oficiales. En el encuentro participaron Roberto Sánchez, miembros de su equipo técnico-legal y otros excandidatos presidenciales.

Según la fuente, el objetivo de la cita fue analizar los distintos escenarios políticos y definir posibles estrategias electorales antes de que se oficializaran los resultados de la segunda vuelta. Durante la reunión también se expresó malestar por los votos emitidos en el extranjero y por la decisión del JEE de declarar improcedente el pedido de nulidad de mesas de sufragio.

Asimismo, se evaluó la posibilidad de presentar nuevas acciones legales para cuestionar los resultados electorales. Entre las alternativas discutidas figuraba una medida cautelar orientada a excluir los votos emitidos en el extranjero. En esa misma línea, el lunes se interpuso una demanda de amparo con el objetivo de invalidar dichos sufragios.

Según el documento al que accedió este Diario la noche del lunes, la demanda cuestiona que los “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero — Segunda Elección Presidencial 2026” hayan sido aprobados en presunta “flagrante violación del principio de intangibilidad electoral”. Es decir, durante el cronograma electoral y cerca de la primera vuelta.

Sobre esa base, el recurso solicita que se declare la nulidad de la Resolución Jefatural N.° 000090-2026-JN/ONPE, emitida el 29 de mayo de 2026 y, por consiguiente, la nulidad de pleno derecho de todo el proceso electoral desarrollado en el extranjero.

En rigor, la demanda pide al ONPE y el JNE excluyan del cómputo nacional los votos emitidos fuera del país y que la proclamación de los resultados se realice únicamente sobre la base de los sufragios emitidos en territorio peruano.

El recurso fue presentado ante un juzgado constitucional del Poder Judicial por Walter Ayala, aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez.

“Vamos a poner una medida cautelar para que los votos del extranjero no sean computados. Las irregularidades en el extranjero tienen más asidero que en Lima”, adelantaron. Luego agregaron: “Habrán más recursos”.

Rechazan recursos de Fuerza Popular

Este martes por la tarde, este Diario informó que el Jurado Electoral Especial de San Román (Puno) declaró infundados siete recursos que buscaban invalidar al menos 7.000 votos, de los cuales 5.932 favorecían a Roberto Sánchez y 715 a Keiko Fujimori.

El fujimorismo indicó que los recursos fueron presentados por presuntas irregularidades registradas en los colegios IE 70605 Domingo Savio, IE Primaria Glorioso 885 Señor de los Milagros, IE Pedro Vilcapaza, IE José Macedo Mendoza, IE José Antonio Encinas e IE Agropecuario Santa Cruz.

¿Las razones? Según Fuerza Popular, no se permitió el ingreso de sus personeros a los centros de votación. Alegaron que así “se le ha impedido participar en el desarrollo electoral como personero de mesa vulnerando con ello su derecho de fiscalización, lo que generaría duda sobre la transparencia del acto electoral”.

Al respecto, el JEE señaló que en las demandas de Fuerza Popular “no se ha demostrado la existencia de una afectación sustancial que comprometa la validez, autenticidad o regularidad del acto electoral”.

Consultado sobre el tema, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, aseguró a El Comercio que el partido no apelará las decisiones del JEE.

“He dejado constancia que en nuestro caso no son 2.700 mesas. En nuestro caso son siete mesas. Y todo tiene que ver con que nuestros personeros fueron impedidos violentamente de ingresar a los locales de votación. No tiene nada que ver con lo que está planteando JP. Nuestro caso es específico. Después de eso, lo que nos diga el JEE eso es lo que nosotros vamos a acatar. Nosotros no vamos a apelar porque ya lo analizó el Jurado. Lo que diga el órgano electoral, eso se va a respetar”, aseguró.

Al respecto, el experto en temas electorales José Manuel Villalobos consideró que los dos recursos de apelación interpuestos por Juntos por el Perú no tendrán ninguna posibilidad de ser declarados fundados por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

“No tienen ninguna posibilidad. El JEE los rechazó por no pagar la tasa. Eso no es subsanable”, indicó a este Diario.

En el mismo sentido opinó Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, indicó que la agrupación política no ha presentado ningún medio probatorio para invalidar las mesas de votación donde obtuvo mayor respaldo Keiko Fujimori.

“No he visto ningún medio probatorio a la parte apelante, en este Juntos por el Perú. Han indicado que la ONPE cambió su reglamento. La ONPE no modificó ningún procedimiento solo aplicaron un plan piloto, según han explicado ellos mismos, que aplicaron en la primera vuelta y no tenían por qué aplicarlo en la segunda. Otra razón [del pedido de las nulidades] es la clonación de votos. Entonces, si junto todo esto llego a la conclusión de que [los recursos de JP] no tienen ningún sentido”, dijo a El Comercio.