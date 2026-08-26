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Resumen

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A menos de un mes de haberse iniciado la gestión de Keiko Fujimori, el Gabinete Ministerial, liderado por el primer ministro Luis Galarreta, enfrenta su dos primeras mociones de interpelación y una tercera se encuentra en fase de elaboración por el partido Juntos por el Perú (JP).

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