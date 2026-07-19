Tras su participación en el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y el frente empresarial Hombro a Hombro, Juan Carlos Castro Vargas, integrante del equipo de transferencia de Fuerza Popular para este tema, brindó una entrevista a este Diario en donde da detalles del plan que viene trabajando el gobierno entrante para fortalecer la preparación del país frente a un eventual evento climático de alta intensidad.

El encuentro, llevado a cabo este jueves 16 de julio, reunió a especialistas, autoridades y representantes de los sectores público y privado para identificar las principales brechas del país y plantear propuestas orientadas a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta.

— 1. ¿Cuál considera usted que es el principal desafío que el país debe atender con mayor urgencia frente a un posible fenómeno de El Niño de alta intensidad?

Los principales desafíos están en el norte. Vamos a tener lluvias intensas, se prevé que sean de moderadas a fuertes, entonces nos ponemos en el peor escenario. Tenemos ciudades como Piura, que es una ciudad crítica realmente para nosotros, porque es una ciudad inundable. Después siguen Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima, especialmente por la parte de las quebradas al este, donde necesitamos instalar con urgencia las barreras dinámicas. Queremos darle una solución urgente ni bien se tome posesión en el gobierno, de tal manera que podamos tener esas mallas instaladas para fines de noviembre, con lo cual le damos mayor seguridad a la población. Esto implica, además, que este trabajo debe ser un trabajo articulado entre el Gobierno Central, los gobiernos regionales y locales, y con la participación del sector privado, porque implica mucha maquinaria. Son millones de toneladas de sedimentos que hay que descolmatar. Ha habido un avance significativo, pero son más de 700 distritos que pueden verse afectados y que son vulnerables hoy.

— 2. ¿Qué medidas considera prioritarias para enfrentar este escenario y cuáles deberían implementarse primero?

Las principales medidas que nosotros estamos identificando es que lo primero es limpieza y descolmatación de ríos. La ventaja es que tenemos identificados 583 puntos críticos. Están en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Cusco y Puno. Los más críticos están en el norte. Lo segundo es rehabilitar la infraestructura hidráulica. Tenemos canales de riego para los agricultores que están colmatados y, ante un incremento de las lluvias, estos canales pueden afectarse o romperse. Pueden generar inundaciones y afectar los campos de cultivo. Hay que limpiarlos. Lo tercero es hacer una gestión de los actuales reservorios del sur y centro-sur del país, porque no solo vamos a tener lluvias. El fenómeno de El Niño global también afectará con sequías. Entonces, para el sur estamos previendo la gestión y manejo de los reservorios actuales —alrededor de seis—, la identificación de acuíferos para perforación de pozos en caso sea necesario, además de prever forraje para la ganadería y refugios. De tal manera que podamos estar en estos dos frentes.

— 3. ¿Qué acciones concretas deberían impulsarse en el corto, mediano y largo plazo para reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta del país?

En el corto plazo es atacar los frentes que hoy son considerados muy críticos. Pero primero vamos a conformar, en las primeras 72 horas, un equipo que es el comando multisectorial para enfrentar el fenómeno de El Niño, donde van a estar todos los ministerios y las entidades técnico-científicas, de tal manera que este comando tenga la responsabilidad de hacer supervisión y seguimiento de todas las acciones que se están haciendo en el norte y en el sur. Lo segundo es tener ya un plan a mediano plazo para que todos los demás cauces de los ríos sean intervenidos por los gobiernos regionales, conforme tienen las fichas técnicas en su poder. La ventaja es que ellos tienen dónde trabajar; el tema es que no han hecho su tarea. Y, a largo plazo, es tener un plan preventivo para no estar cada año o cada dos años en estos temas de estar trabajando a última hora para limpiar, descolmatar, manejar reservorios, etcétera. No podemos estar trabajando de una manera muy irresponsable. Vamos a tener un plan que ayude y ordene realmente este trabajo y vamos también a ver cómo las entidades comiencen a articular, porque no podemos trabajar bien si tenemos a un INDECI que está en el Mindef, a un CENEPRED que está en la PCM, a un IGP y a un SENAMHI que está en el Minam. Entonces, estamos viendo que la gestión del riesgo de desastres y quienes proveen la información están en distintos sectores. Necesitamos tener algo centralizado, donde se agrupe a estas entidades, y que esta única entidad que agrupe sea la voz, que maneje la información, que articule las acciones a nivel local y regional, porque, si no, no podemos avanzar.

— 4. ¿Qué instituciones, sectores o actores considera que deberían asumir un rol más activo en esta tarea y por qué?

Creo que el sector privado es sumamente importante, por la capacidad de respuesta que tiene, la facilidad para poder ayudar con equipos, maquinaria pesada, ayuda humanitaria, etcétera. Se convocan muy rápido y pueden complementar lo que hace el Estado. Y, en estos momentos en los cuales va a asumir el nuevo gobierno, lo que es importante es que todos trabajemos unidos. Es un trabajo de todos; todos debemos colaborar. La sociedad civil también es importante, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y todo aquel que quiera sumarse. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena para poder enfrentar esto y, después, todos en conjunto, mirar qué debemos dejar para evitar que en el futuro estemos a última hora tratando de resolver estos temas.

— 5. ¿Cómo debería evaluarse el avance de estas acciones? ¿Qué indicadores o resultados permitirían saber que el país está realmente mejor preparado para enfrentar un fenómeno de El Niño?

Creo que uno de los principales indicadores es la reducción de la vulnerabilidad. Mientras más ciudades reduzcan su nivel de vulnerabilidad mediante estas obras de descolmatación y soluciones integrales, donde les demos mayor seguridad, y esas ciudades pasen de ser vulnerables a ya no ser vulnerables, ese será un indicador que nos va a ayudar a nosotros a ir mirando a otras zonas. Por ejemplo, Piura es una zona de alto riesgo e inundable. Si logramos ejecutar todas las obras de encauzamiento y las obras integrales y hacer el desfogue hacia el mar, entonces todo lo que pase por ahí ya no va a afectar a Castilla, a la propia ciudad de Piura, a Chulucanas ni a Catacaos, que son localidades que siempre resultan afectadas. Entonces sí necesitamos que los trabajos que hagamos bajen el riesgo de vulnerabilidad y ese indicador es al que debemos apuntar.

— 6. ¿Cómo se está preparando Fuerza Popular, como gestión entrante, para enfrentar un posible fenómeno de El Niño?

Hay un grupo conformado que viene trabajando el plan de acción para el fenómeno de El Niño. Este plan lo debe presentar la señora presidenta. Nosotros debemos tenerlo casi listo mañana [viernes] para presentarlo al jefe del equipo de transferencia, Marco Vinelli. Nosotros estamos trabajando ya varias semanas en este plan. Hemos identificado las zonas vulnerables, los puntos críticos que debemos intervenir, los reservorios sobre los que hay que gestionar la distribución del agua, los pozos que se deben identificar en la zona del altiplano y también cuánto nos va a costar esta acción. Estamos previendo que solo para la prevención en estos meses estamos casi llegando a los S/2.000 millones. El plan también prevé las acciones en emergencia, cuando estemos en el evento: los albergues, la ayuda humanitaria, la recuperación de la agricultura, los hatos ganaderos, etcétera. Es un plan que trata de abarcar dos momentos: prevención y emergencia. En suma, son alrededor de un poco más de S/5.000 millones. Esperamos no llegar a eso; esperamos que las acciones de prevención que hagamos reduzcan bastante el impacto en la emergencia.