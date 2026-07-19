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Resumen

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El foro "Estemos listos: el Perú ante el Niño" fue realizado en la sede principal de El Comercio. Con este foro se busca promover un trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres y los distintos sectores involucrados, con el objetivo de identificar acciones prioritarias que permitan reducir la vulnerabilidad del país y mejorar la capacidad de respuesta frente a futuros eventos climáticos. En la foto, Juan Carlos Castro, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
El foro "Estemos listos: el Perú ante el Niño" fue realizado en la sede principal de El Comercio. Con este foro se busca promover un trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres y los distintos sectores involucrados, con el objetivo de identificar acciones prioritarias que permitan reducir la vulnerabilidad del país y mejorar la capacidad de respuesta frente a futuros eventos climáticos. En la foto, Juan Carlos Castro, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Alexander Villarroel Zurita

Tras su participación en el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y el frente empresarial Hombro a Hombro, Juan Carlos Castro Vargas, integrante del equipo de transferencia de Fuerza Popular para este tema, brindó una entrevista a este Diario en donde da detalles del plan que viene trabajando el gobierno entrante para fortalecer la preparación del país frente a un eventual evento climático de alta intensidad.

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Entrevista