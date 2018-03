Juan Carlos Gonzales dice que renunciará a Ética si FP se lo pide

El titular de la Comisión de Ética del Congreso, Juan Carlos Gonzales, señaló que se mantiene firme como presidente de dicho grupo parlamentario y que solo daría un paso al costado si es que su bancada, Fuerza Popular, así se lo pide.

“No creo haber cometido alguna falta. Yo no tengo ningún problema en renunciar, siempre lo he dicho, no tengo ningún problema, pero no lo haré porque lo digan [otros congresistas]. Me voy mañana si mi partido me saca y me retira la confianza”, manifestó a “Perú21”.

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, las bancadas de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Frente Amplio suspendieron su participación en la comisión al señalar que existía blindaje de parte del fujimorismo y pidieron una reestructuración del grupo parlamentario.

Tras ese incidente, la Comisión de Ética volvería a sesionar recién este 12 de marzo; sin embargo, no lograron alcanzar el quórum requerido de seis legisladores.

Juan Carlos Gonzales indicó que los congresistas que piden la reestructuración lo hacen por motivaciones políticas y no pensando en el bien de la comisión.

“Les proponemos que asuman la presidencia, pero que lo asuman de verdad, no solo con el dicho. ¿Van a aceptar el reto? Las palabras se las lleva el viento”, declaró.

Cabe resaltar que este lunes 2 de abril la comisión ha programado una sesión para dar inicio al proceso contra los congresistas denunciados por la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial.

Asimismo, se verán los informes finales de Yesenia Ponce (FP), Guillermo Bocángel, y Edwin Donayre (APP).



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...