Juan Carlos Sánchez Balbuena, el juez de la investigación contra Alan García y su entorno

El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena suspendió esta mañana de manera sorpresiva la audiencia en que se iba a decidir el impedimento de salida del país por 18 meses contra Luis Nava Guibert, el ex secretario de la presidencia en el gobierno de Alan García, y su hijo José Antonio Nava Mendiola.



Ambos, como es público, han sido señalados de recibir dinero de la división de sobornos de Odebrecht. Nava Guibert, de acuerdo a la constructora, habría recibido más de US$ 4 millones. En tanto, Nava Mendiola habría recepcionado la cantidad de US$ 500 mil.

El miércoles de la semana pasada, el hijo de Luis Nava compró un pasaje a EE,UU, y viajó ese mismo día. La fiscalía había presentado ese miércoles el impedimento de salida del país contra él y su padre ante el despacho del mencionado magistrado.

Al cierre de esta nota, el Poder Judicial no ha informado los motivos por los cuales el juez Sánchez Balbuena suspendió la audiencia.

De haberse realizado la audiencia, el magistrado habría tenido una vez más que pronunciarse sobre una medida limitativa solicitada por la fiscalía contra ex funcionarios del segundo gobierno aprista.



Sánchez Balbuena, de 48 años, es el juez que tiene a su cargo los casos más sensibles que involucran tanto al ex presidente Alan García como a su entorno más cercano por el Caso Odebrecht.

En octubre del año pasado, fue el magistrado que dispuso, a pedido del Equipo Especial de la fiscalía, el impedimento de salida del país contra Miguel Atala Herrera, ex directivo de Petroperú (de quien se desconoce su paradero). Y en febrero pasado, hizo lo mismo contra el hijo de Atala, Samir Atala Nemi.

Por entonces, se había difundido que Atala recibió entre el 2007 y 2008 al menos US$ 1' 321. 766,12 de dos empresas vinculadas a Odebrecht: Klienfeld Services LTD y Coher Investment.

Sánchez Balbuena es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante de España. Desde el 31 de marzo de 2017, está a cargo del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional de Anticorrupción de Funcionarios.

En noviembre del año pasado, dicho juez, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra el ex presidente Alan García.

Ahora bien, los casos seguidos contra Atala y Nava han dado un giro en estas últimas 24 horas a raíz de una información compartida por la constructora brasileña al Equipo Especial de la fiscalía.

La empresa ha señalado que entregó más US$ 4 millones a Luis Nava, apodado 'Chalan' en el sistema de sobornos de Odebrecht. Este dinero habría sido dado a través de 19 transferencias. Seis de ellas, salieron de recursos del proyecto la Interoceánica Sur, obra que la multinacional reconoce que entregó sobornos para conseguirla.



De esos US$ 4 millones, al menos US$ 1 millón 300 mil fueron entregados utilizando una cuenta 'offshore' que Miguel Atala tenía abierta en Andorra, de nombre Sociedad Ammarin Investment INC.

Además de ello, la constructora indicó que le entregaron al menos US$ 500 mil a José Antonio Nava, identificado bajo el seudónimo 'Bandido' en el sistema de sobornos de Odebrecht. Este monto, dijo la empresa, fueron por el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.



Sánchez Balbuena debe ahora informar cuándo será la audiencia que suspendió esta mañana. Además, será él quien resuelva futuros pedidos que presente la fiscalía contra el ex presidente y su entorno.