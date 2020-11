Juan Carlos Zurek, secretario general del partido Somos Perú, expresó este viernes su desacuerdo con la posible incorporación del expresidente Martín Vizcarra a la lista del Congreso de dicho partido político en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

Indicó que, lo que “corresponde éticamente”, es esclarecer los procesos de investigación en los que se encuentra involucrado por el presunto pago de coimas por obras cuando era gobernador regional de Moquegua.

“Creo que lo que corresponde, éticamente, confío, siempre he confiado en la inocencia del presidente Martín Vizcarra, por supuesto que sí, pero es un tema que debe despejarse para que pueda uno estar calificado para poder, en realidad, presentarse en una lista de elección al Congreso”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Zurek precisó que, si bien la posibilidad es legal, se debería atender “el sentir de todos los peruanos”, que han expresado su desacuerdo con la clase política tradicional.

“Si bien es cierto legalmente es posible la posibilidad de que postule el expresidente Martín Vizcarra al Congreso, está permitida, pero mi posición tiene que ver con el sentir de todos los peruanos [...] Hemos recibido la manifestación de los jóvenes [...] pero, claramente, se ha dejado un sentir de que no toleran, la población no tolera y castiga en las urnas, seguramente así lo hará”, afirmó.

En ese sentido, consideró que en Somos Perú existen personas capaces de representar y encabezar la lista al Parlamento, por lo que no necesitan “importar a una imagen”.

“Hoy la población no tolera estas faltas éticas que se dan y que los partidos políticos abrigan. Creo que en Somos Perú existen personas, militantes, que pueden representar y encabezar las listas, no necesitamos tener que importar a una imagen para que nos represente y encabezando la lista, entonces, mi posición tiene que ver con esta posición personal”, manifestó.

Explicó también que esta decisión es una prerrogativa de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, quien puede designar el 20% de las listas en la cuota de invitados.

“La decisión pasa por los estatutos con la presidenta del partido, Patricia Li, que tiene la prerrogativa de poder designar el 20% de las listas en la cuota de invitados, es exclusivo de la presidenta. Al parecer existirían conversaciones, que yo conozca no lo puedo aseverar”, dijo.

Sin embargo, indicó que acatará lo que se disponga, según el estatuto partidario, pese a que su “recomendación” es que “se despeje esta situación”, en relación a los cuestionamientos a Martín Vizcarra.

“Que Somos Perú no cometa el error porque creo que la población va a sancionar con el voto en esta próxima elección de acuerdo con los últimos sucesos, entonces, hay que estar en sintonía con lo que los jóvenes y la población en general, quieren, y lo que quieren es que los políticos sean transparentes y claros y los partidos políticos también y no se presenten este tipo de situaciones que se pueden malinterpretar. Desde ya se ha dicho que lo que se busca es la inmunidad parlamentaria y no quiero que Somos Perú realmente permita esto”, acotó.

Juan Carlos Zurek también se pronunció sobre la precandidatura presidencial de Daniel Salaverry por Somos Perú, por la cual también expresó su disconformidad.

“No estoy de acuerdo por la misma situación porque también hay situaciones que están ensombreciendo su participación. Hay temas pendientes en el Congreso de la República donde se hizo mal uso de recursos para beneficio de viajes personales que tienen que aclararse”, acotó.

