Juan Carlos Zurek es alcalde de La Molina desde el 2010. Anteriormente, se desempeñó como regidor en Lima Metropolitana en dos períodos con Solidaridad Nacional. Y actualmente está en campaña para las elecciones de este año con un nuevo objetivo: ser alcalde de la capital peruana.

Zurek es el precandidato de Somos Perú. Precisamente asegura que su experiencia municipal y la de su partido —es secretario general desde el 2017— es un diferencial en esa tarea.

— En concreto, ¿cuál es su idea para Lima?

Tenemos una propuesta que reposa en 5 pilares: seguridad ciudadana, transporte y tránsito, desarrollo humano a través del arte, la cultura, el deporte y la salud; infraestructura desde deportiva hasta vial; y la gestión ambiental. Lima necesita un plan estratégico



— ¿Qué lo llevó a tentar el sillón municipal de Lima? No podrá reelegirse en La Molina, ¿pero cuál fue el factor determinante para querer postular?

Esta decisión se debe al ver que muchas situaciones aún están pendientes en Lima, muchos proyectos no han prosperado. Y el hecho de saber que nuestra propuesta y gestión en Lima puede darle impulso a esta situación. No pueden volverse a dar conflictos entre alcaldes.



— ¿Castañeda no ha trabajado mucho con usted?

Él se ha olvidado de este sector de Lima, no ha querido sacar propuestas interesantes como la del túnel de La Molina-Miraflores, el by-pass del óvalo Monitor.



— Según la encuesta de Ipsos Perú, se ubica en sétimo lugar con 1%. ¿Cómo toma el hecho de al menos aparecer?

Ahora no me preocupo. Hay otras encuestadoras que nos ponen hasta en 7%. La encuesta de la calle es la que realmente nos dice otra cosa. Si mañana fueran las elecciones, Somos Perú tendría 15 alcaldes ganadores, ex alcaldes muchos de ellos.



— Cómo piensa hacerse conocido, La Molina es una cosa, pero…

Venimos desarrollando el nivel de conocimiento. Empezamos en 11% a nivel de Lima siendo alcalde, hoy estamos en el 40%. Esperamos al cierre de marzo llegar al 50% y desde ahí tener un crecimiento exponencial de posicionamiento. Vemos como positivo nuestro desempeño.



— ¿Qué lo diferencia de otros precandidatos?

La diferencia de la propuesta de Somos Perú y de Juan Carlos Zurek es la honestidad, la experiencia en gestión municipal. Lima no puede caer en manos de gente que no tiene experiencia de gestión, que no ha administrado un gobierno local. Hay muchos que ni siquiera un chifa han podido administrar. Hoy que es un solo período, tenemos que aprovecharlo de manera eficiente y efectiva para los proyectos que Lima necesita.



— ¿Cómo enfrentar a la delincuencia e inseguridad ciudadana?

Con tecnología. Tenemos que apostar por la central de operaciones de emergencia de Lima, donde tengamos el control de seguridad en las diversas intersecciones. También crear centros integrados de justicia para administrar justicia de manera coordinada, con la articulación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los defensores públicos. Que coordinen para tener penas efectivas para los delincuentes. También empujar mucho la labor preventiva.



— La cultura y el deporte también son ámbitos para enfrentar la inseguridad ciudadana…

Por supuesto que sí. Es clave, aquí lo hemos hecho. La Plaza Cultural es un espacio que alberga a personas de diversas edades a través de diversos talleres, como pintura, manualidades, oratoria, emprendimiento. Permite insertar a personas que se sienten disminuidas en la sociedad.



— Se empezó una reforma de transporte en Lima. ¿Qué plantea para mejorarla?

Debemos impulsar la reforma del transporte con los corredores complementarios, los segregados que faltan. También impulsar los teleféricos como rutas alimentadoras, como tiene Medellín (Colombia), para llegar a las partes altas de Lima. Tenemos un equipo de plan de gobierno trabajando en eso. Otro aspecto es impulsar el uso de la bicicleta, con una red de ciclovías que se interconecten.



— Y educar a los conductores, porque los autos se estacionan en las ciclovías…

Claro, Lima necesita tener efectividad en la alianza con el sector privado, buscar un sistema de grúas para Lima con depósitos municipales.



— ¿Cómo evalúa la gestión del alcalde Luis Castañeda?

Lamentable. Tiene que explicarle mucho a la ciudad, ha trabajado de manera aislada con los alcaldes distritales. Prueba de ello son los constantes desencuentros. Tiene que explicar por qué se divorció de la inversión privada, cuando debería de haber una alianza y sinergia.



— ¿Por qué su reacción el pasado 1 de febrero, cuando le quitó abruptamente el celular a un vecino que grababa la sesión de concejo de La Molina?

Nos hemos disculpado por este hecho, lamentamos que haya sucedido. Aceptamos la crítica constructiva, no que las personas busquen el insulto, la agresión, el adjetivo calificativo. Todos tenemos nuestros cinco minutos, pero lo que buscábamos era poner orden en el desarrollo de la sesión.



— Las sesiones del concejo son públicas, ¿pero se transmiten en vivo?

He propuesto una modificatoria del reglamento interno después de este incidente. Los vecinos no solo podrán grabar las sesiones, sino que también las transmitiremos a través de la web y redes sociales. Antes la grabación la proporcionaba la municipalidad.



— El video se viralizó en Internet, ¿cree que pueda afectar su imagen o darle una de autoritarismo?

Lo que buscábamos era garantizar el orden y el debate alturado del concejo, evitar la alteración del mismo. Como todos, queremos el orden en nuestra ciudad y eso empieza por dar el ejemplo en nuestro concejo.



— En agosto del 2017, fue incluido en una investigación preparatoria que el Ministerio Público realiza al ex contralor Edgar Alarcón. Lo acusan de colusión agravada por el contrato de Marcela Mejía (ex pareja de Alarcón) en la OCI de La Molina, porque no habría cumplido los requisitos. ¿Cómo va el caso?

La contratamos a solicitud del Órgano de Control Interno con anterioridad a que Alarcón sea contralor. Siempre hemos velado todas las facilidades a la OCI. Es una responsabilidad de quienes requieren el personal y lo evalúan, y en este caso es el OCI.

— Deslinda responsabilidad…

Sí, nosotros proponemos una terna que ha sido calificada en el proceso. Y ellos en la entrevista personal han designado un ganador y solicitado se le formule la contratación. Ella cumplía con los requisitos.



— En abril del 2014 se formalizó una investigación preparatoria contra el alcalde Luis Castañeda por el presunto cobro de doble sueldo, e incluyeron los 39 regidores. ¿En qué quedó ese tema?

​Para los regidores ha sido archivado. Me parece que continúa para administrativos.