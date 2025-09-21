Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
Aguantando a ‘Juanjo’. Una crónica de Fernando Vivas sobre la permanencia de Santiváñez en el gabinete
Resumen de la noticia por IA
Aguantando a ‘Juanjo’. Una crónica de Fernando Vivas sobre la permanencia de Santiváñez en el gabinete

Aguantando a ‘Juanjo’. Una crónica de Fernando Vivas sobre la permanencia de Santiváñez en el gabinete

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El último escándalo de ‘Juanjo’ es más corrosivo que otros porque salpica a la cabeza del gabinete. Que Arana, según audio grabado por un testigo que visitó a Santiváñez en su oficina del Mininter, le haya respondido con aquiescencia –“lo veo ahorita”- ante un supuesto pedido para trasladar a un reo de un pabellón a otro en el penal El Milagro de Trujillo, pinta de colores un cuadro de tráfico de influencias, aún sino se produjo el traslado. Para hacerlo más grotesco, el presidiario es Manuel Salirrosas, un policía condenado por pertenecer a una banda criminal en Trujillo, capital de la extorsión. (El actual jefe del INPE, Iván Paredes, contó el miércoles en la Comisión de Fiscalización, que Salirrosas no fue cambiado de pabellón en el 2024, pero que el pasado julio lo trasladaron al penal de Cajamarca, en castigo porque en una inspección se le encontraron varios USB, lo que está prohibido en su régimen carcelario).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC