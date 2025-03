El pleno del Congreso censuró este viernes 21 de marzo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la creciente ola de inseguridad que vive el país. Hubo más de 30 parlamentarios que intentaron blindarlo.

La decisión se tomó con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones después de la sustentación y debate de tres de las cuatro mociones de censura presentadas contra el titular del Ministerio del Interior, quien gozaba de la total confianza de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

La censura requería el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso (66). Ahora el titular del Interior debe renunciar y la mandataria aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes.

Los votos a favor de la censura vinieron en su mayoría de las bancadas de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Bloque Democrático y la Bancada Socialista [mirar cuadro]. Y las posturas en contra y abstenciones principalmente de APP, Honor y Democracia, Perú Libre y Somos Perú.

Una de las abstenciones fue de Lady Camones, quien firmó dos de las cuatro mociones que se presentaron contra el ministro. Y otra de Alfredo Pariona, que se adhirió a una de ellas. Este parlamentario primero marcó a favor de la censura, pero luego cambió de decisión.

#AlertaLegislativa: Estos son los congresistas que votaron en contra y se abstuvieron en la censura del ministro Juan José Santivañez. pic.twitter.com/g0mCGLgl81 — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) March 21, 2025

Hubo 17 parlamentarios que no estuvieron presentes durante la votación. De ese total, 11 solicitaron licencia y 6 simplemente se ausentaron.

Ellos son: Waldemar Cerrón (Perú Libre), Hamlet Echeverría (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), quienes contaban con licencia oficial. Roselli Amuruz (Avanza País), José María Balcázar (Perú Libre), Guido Bellido (Podemos Perú), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) pidieron licencia por enfermedad.

Registraron licencia personal Darwin Espinoza y Kira Alcarraz (Podemos Perú), Luis Aragón (Acción Popular), Jorge Coayla (Juntos por el Perú- Voces del Pueblo). Como ausentes figuraron Raúl Doroteo (AP), Kelly Portalatino (Perú Libre), Augusto Reyes Cam (Perú Libre), Jeny López (Fuerza Popular), Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú) y Ana Zegarra (Somos Perú).

Así votaron los congresistas la censura a Juan José Santiváñez. 31 intentaron protegerlo hasta el final. Fueron 11 votos en contra y 18 en abstención.

Las mociones fueron sustentadas por separado por los congresistas Susel Paredes (Cambio Democrático), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular), pero como las tres pretendían lo mismo se acumularon para el debate y votación.

En sus intervenciones Paredes, Quito y Bazán señalaron que Santiváñez no podía permanecer más en el cargo, recordaron que hubo más de 1800 asesinatos en lo que va de su gestión y el ministro tiene abiertas investigaciones fiscales. Finalmente, instaron a sus colegas a votar a favor de la censura.

“A nuestros ciudadanos y ciudadanas tenemos que demostrarles que la lucha contra la delincuencia no es de izquierda ni de derecha [...] Votemos todos para despedir a este incapaz, votemos por la censura”, argumentó Paredes.

“En lo que va de su periodo como ministro ya estamos pasando los más de 1820 homicidios producto de la criminalidad y que este ministro no quiere reconocer [...] Todas las bancadas lo tenemos que censurar hoy”, dijo, a su turno, Quito.

Por su parte, Bazán señaló que la gestión de Santiváñez no dio resultados. “Si no llegamos a los 66 votos, este Congreso no serviría para nada y no merecemos estar donde estamos”, puntualizó.

Así votaron:

Bancada Cantidad de integrantes Firmas entre las cuatro mociones A favor En contra Abstención Fuerza Popular 21 18 19 0 0 APP 14 3 2 3 8 Podemos 14 6 10 0 0 Perú Libre 11 - 0 0 4 Renovación Popular 11 11 11 0 0 AP 9 - 6 0 1 Bloque Magisterial 8 - 3 0 4 Juntos por el Perú- Voces del Pueblo 8 8 6 0 0 Avanza País 7 6 6 0 0 Somos Perú 7 - 1 4 1 Bloque Democrático 5 5 5 0 0 Bancada Socialista 5 5 4 0 1 Honor y Democracia 5 4 4 1 0 No agrupados 5 4 4 1 0 Total 130 67 78 11 20

El debate

La participación de los parlamentarios se extendió por más de dos horas y hubo posturas a favor y en contra del ministro. También hubo ataques a la fiscalía e incluso el anuncio de proyectos para la reforma del sistema de justicia.

El primero en intervenir fue el parlamentario Alfredo Azurín (Somos Perú), quien salió en defensa de Santiváñez y calificó como “cobardes” a quienes cuestionaron su labor.

“Votar por la censura al ministro del Interior no va a contribuir en nada, ténganlo por seguro, en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”, dijo ante el pleno.

A su turno, Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular, dijo que era importante censurar “a un ministro que no da la talla”, pero también una reorganización del Ministerio Público. Minutos después, anunció un proyecto de ley para conformar una comisión multidisciplinaria que presente en el plazo de 120 días una reforma integral del sistema de justicia con el cese de los actuales fiscales.

Alejandro Cavero (Avanza País), tercer vicepresidente del Congreso, afirmó que Santiváñez era políticamente insostenible en el cargo y en estos últimos seis meses la crisis de inseguridad se ha ido agravando. Asimismo, cuestionó la labor del Ministerio Público.

En tanto, Jorge Montoya (Honor y Democracia) reiteró su posición en contra de la censura del ministro, pero precisó que su bancada votaría con libertad de criterio y conciencia.

Por su parte, Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) indicó: “Utilizan siempre a los muertos para decir que el país no funciona con ningún ministro”.

El portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, opinó que en lugar de una censura se pudo plantear una vacancia presidencial. “Están viendo el árbol y no el bosque”, sentenció.

Finalmente, Arturo Alegría (Fuerza Popular) dijo que su agrupación iba a respaldar la censura y exhortó a las bancadas de izquierda a pedirle perdón al país por haber traído al poder a Dina Boluarte y Pedro Castillo.

Previamente, sus colegas Patricia Juárez, Héctor Ventura, Eduardo Castillo y Rosangella Barbarán hablaron a favor de la censura y también cuestionaron la labor de la fiscalía.

Respuesta

Tras conocer la decisión, Santiváñez aseguró que respeta la decisión del Congreso y agradeció a la presidenta Dina Boluarte por la confianza mientras duró su gestión.

“Lo que estamos haciendo nosotros simplemente es aceptar la decisión del Congreso y con eso simplemente vamos a irnos a continuar para nuestra casa”, respondió ante la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno.

“En principio, quiero agradecer a la señora presidenta constitucional de la República por la oportunidad. Han sido 10 meses de arduo trabajo conjuntamente con la Policía Nacional del Perú”, afirmó.