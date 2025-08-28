Luego de su cuestionado retorno al Consejo de Ministros tras ser censurado hace unos meses y las investigaciones que lo vinculan con el hermano de la presidenta, Juan José Santivañez niega conocer o mantener vínculos con Nicanor Boluarte, cuya vivienda fue recientemente allanada por segunda vez, en el marco de una investigación fiscal por presunta corrupción.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos descalifica a las acusaciones que señalan que Nicanor Boluarte pertenece a una organización criminal y que lo vinculan a él con esta.

“Yo no conozco a Nicanor Boluarte, ni siquiera hemos hablado por teléfono, creo que el tema de una supuesta participación en el gobierno no pasa de ser una fábula, no lo vemos en palacio, no lo vemos conversando con la presidenta. Es una persona que se ha desarrollado por más de 30 años en el sector público, incluso como viceministro”, dijo durante entrevista con PBO Noticias.

Asimismo, se pronunció sobre la tesis fiscal que lo acusa de haber utilizado el Ministerio del Interior como una plataforma para solicitar dinero. Esta señala que Santiváñez se mantuvo en un sector de poder en el Ejecutivo puesto que se ganó la confianza de la mandataria “al haber coadyuvado en diversas acciones de presunta connotación ilícita como brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra”.

“Es una fábula para golpear a la señora presidenta y lógicamente que empezar a vincularlo con determinados funcionarios, como con mi persona, para obtener estos allanamientos bajo imputación de organización criminal” , dijo al respecto.

“Nunca he conversado con el señor Boluarte, lo juro por lo más sagrado, no tengo ninguna relación con él”, manifestó.

Asimismo, explicó las razones por las que evita someterse a un peritaje de voz en la presunta filtración de información sobre una de las investigaciones que enfrenta Nicanor Boluarte, por el caso Los Waikis en la Sombra. Señaló que no acudirá hasta que los plazos de imputación se cumplan.

“No es mi voz, no se parece y además tiene espacios en los que ha sido cortada. Hay cuestionamientos de mis abogados con respecto a los tiempos de investigación. Nosotros estamos exigiendo un debido proceso, como lo puede exigir todo peruano. Vamos a esperar la imputación”, dijo durante su entrevista.

Santiváñez también aprovechó su participación para defender a la presidenta Dina Boluarte, quien junto a sus ministros de Estado, condenó públicamente a la Fiscalía por el allanamiento a la vivienda de su hermano, hecho que fue cuestionado por el uso de cargos públicos para expresarse sobre un caso personal.

“La declaración que ha brindado la señora presidenta fue absolutamente espontánea, frente a un sentimiento de indignación, que no solo ha sentido ella sino los que somos cercanos a ella. Fue espontánea frente a una acción irregular, ante un Ministerio Público que desde hace meses realiza acciones contra la presidenta, contra su entorno, de manera completamente irregular”, dijo sobre este tema.

“Si bien la presidenta tiene la investidura no podemos ignorar que es un ser humano que se indigna”, justificó.