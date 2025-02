El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que no acudirá a la diligencia de toma de muestra de voz programada por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra. Argumentó que ha presentado una tutela de derechos ante la Corte Suprema para que se acumulen las carpetas fiscales vinculadas a su caso.

“No vamos a acudir, porque ya el día de hoy hemos sido notificados de la resolución de la audiencia de tutela de derechos, en donde nosotros solicitamos la acumulación de ambos expedientes, es decir, el 012 y el 213″, declaró Santiváñez en RPP. Según indicó, esta solicitud fue presentada hace una semana y media ante la Corte Suprema.

El titular del Mininter sostuvo que la fiscal de la Nación emitió “una disposición absolutamente ilegal” al decidir que las investigaciones continúen por separado. Añadió que la Corte Suprema fijó para el 7 de marzo la audiencia en la que se evaluará su solicitud.

En ese sentido, justificó su decisión de no asistir a la diligencia: “Si acepto este tipo de irregularidades, convalido los actos nulos. Ni como abogado ni como justiciable voy a convalidar ningún acto nulo”.

Asimismo, Santiváñez descartó que su negativa a someterse al peritaje de voz implique un intento de obstruir la investigación fiscal. “En lo absoluto, porque existe un principio de debido proceso y de no autoincriminación. Mientras no resuelvan cuestiones previas como la de la Corte Suprema, no corresponde asistir”, afirmó.

Santiváñez es investigado por audios filtrados en los que presuntamente conversa con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’. A pesar de haber reconocido que sostuvo una conversación por WhatsApp con el oficial y haber admitido la autenticidad de una fotografía enviada el mismo día en que asumió el cargo, el ministro niega que los audios en cuestión le pertenezcan.