Juan José Santiváñez: Secretaria del Estudio Tenorio habría grabado a Nicanor Boluarte para enviarlo como prueba al “hombre clave”

“El hombre clave”, que según el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) habría estructurado un red criminal desde que se desempeñó como ministro del Interior y cuya red aún continuaría funcionando hasta la actualidad, habría dirigido diversas acciones con la finalidad de obtener cobros indebidos.

Además, dentro de las acciones desplegadas por la red que lideraría Santiváñez, habrían buscado cubrir favores para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Precisamente, de acuerdo a la fiscalía, existiría un video en el cual se apreciaría a Nicanor Boluarte en una reunión con el abogado Marco Palacios Meza, sindicado coordinador de Santiváñez.

De acuerdo al Ministerio Público, el hermano presidencial habría acudido hasta en siete oportunidades a la oficina del Estudio “Tenorio Abogados & Asociados”, cuyo titular es Percy Alberto Tenorio Gamonal, ubicada en el Centro Empresarial San Isidro.

Allí, Boluarte Zegarra habría tenido reuniones con Palacios Meza y Franco Emilio Parodi Gianella, uno de los propietarios de la empresa “Mina El Dorado”, a quien se le había pedido -como parte de un presunto acuerdo ilícito- que extienda certificados laborales a favor del hermano presidencial, haciéndolo pasar como “consultor” de la empresa.

Incluso, se señala que algunas reuniones habrían sido con Miguel Farfán Rozas, por delegación de Palacios Meza.

Un video que podría confirmar las reuniones con implicados

Los hechos se habrían materializado el 21 de febrero del 2025, una de las siete oportunidades que Nicanor Boluarte habría acudido hasta el Estudio “Tenorio Abogados & Asociados”, en San Isidro.

De acuerdo a la fiscalía, las visitas de Boluarte Zegarra a dicha oficia se produjeron los días 23 y 31 de enero del 2025; y los días 3, 17, 18, 21 y 25 de febrero del 2025.

Es más, el Testigo Protegido 03-2025 reconoció a Boluarte Zegarra como la persona que ingresó al edificio donde se ubica el citado estudio de abogados y que fue captado por una cámara externa.

Fiscalía allanó la vivienda de Nicanor Boluarte

El mismo testigo señaló a los fiscales de Eficcop que el hermano presidencial siempre ingresaba a la oficina con autorización previa de la secretaria Julissa Martina Lorez Muñoz, por órdenes de Percy Alberto Tenorio Gamonal.

En las reuniones, agrega, participaba Palacios Tenorio y a veces Miguel Rozas Farfán, amigo de Palacios. Y, en algunas oportunidades las reuniones eran con Parodi Gianella de “Mina El Dorado” o de su financista Gian Franco Meza.

El testigo protegido narró a la fiscalía que el 18 de febrero del 2025, se reunió Boluarte con Palacios y Parodi. Luego, en las reuniones posteriores a Boluarte y Palacios se le habrían unido Rozas Farfán.

Las reuniones, a petición de Boluarte, se daban en la oficina de lunas pavonadas que usaba Marco Antonio Palacios Meza dentro del Estudio “Tenorio Abogados & Asociados”, ubicada al costado del directorio dentro del estudio jurídico, señaló el testigo.

“Ello, por petición de Nicanor Boluarte Zegarra, dado que las puertas de la oficina de Marco Palacios Meza eran lunas de vidrio pavonadas lo que dificultaba que se visualice desde afuera que el hermano de la presidenta de la República se encontraba en los interiores”, habría explicado el testigo.

Precisamente, del teléfono entregado por el testigo, la fiscalía extrajo la conversación que tuvo con Percy Tenorio Gamonal, donde se hablaba de las reuniones con el “hermanísimo”, a quien el citado testigo reconoció como el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Caso Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte

Del teléfono del TP 03-2025 también se extrajo un audio enviado por Miguel Farfán, amigo de Marco Palacios.

“(...) tuve una pequeña demora, si por a o b el señor llega antes que yo hágame el favor de hacerle pasar y yo le doy el alcance (...) le agradezco mucho ya Marquitos también ya me ha dado algunas consideraciones para hablar con usted (…)”. Audio de Miguel Farfán

Sin embargo, a todo ello se sumaría otro video grabado al interior de la oficina del Estudio “Tenorio Abogados & Asociados” cuando Boluarte Zegarra acudió el 21 de febrero del 2025.

De acuerdo a lo reseñado por la fiscalía, ese día se habrían reunido Boluarte Zegarra con Palacios Meza, en la oficina de este último.

Nicanor Boluarte acusó una persecución política en su contra. Foto captura: RPP.

Entonces, el abogado, por medio de un mensaje de WhatsApp, le habría pedido a la secretaria de la oficina Julissa Martina Lores Muñoz, que le tome y envíe una foto de Boluarte para que pueda mostrarlo como prueba de “confirmación” de la reunión al “hombre clave”. Es decir, a Juan José Santiváñez.

Sin embargo, relata la fiscalía, Lores Muñoz fue más allá y grabó un video enfocando a Boluarte Zegarra, quien se encontraba de espaldas al interior de la oficina de Palacios Meza.

Posteriormente, por un mensaje de WhatsApp, Lores Muñoz envió el video a Palacios, tal como se lo había solicitado el amigo y socio de Santiváñez .

“En el marco de estas visitas, Marco Antonio Palacios Meza (intermediario entre Percy Alberto Tenorio Gamonal y Juan José Santivañez Antúnez) para darle la confirmación al ‘hombre clave’ Juan José Santivañez Antúnez; el 21 de febrero de 2025, le pidió por medio de WhatsApp a la trabajadora del estudio jurídico ‘Tenorio’, Julissa Martina Lores Muñoz que le envié una foto de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra (conocido como ‘el hermanísimo’). Empero, dicha trabajadora fue más allá y grabó un vídeo enfocando a Boluarte Zegarra de espaldas dentro de la oficina de lunas pavonadas de Marco Antonio Palacios Meza -dentro del estudio jurídico mencionado-, enviándoselo por el mismo medio a este último.” Ministerio Público

La fiscalía, al realizar la extracción de las conversaciones del testigo protegido 03-2025, dejó constancia de las conversaciones entre Marco Palacios (XXXXXX154) y Julissa Martina Lores Muñoz (XXXXXX533).

Caso Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte

Defensa de Nicanor Boluarte: “Habría que preguntarle a quien supuestamente grabó el video”

El Comercio solicitó la versión de Luis Vivanco, defensa legal de Nicanor Boluarte, quien respondió a través de mensajes de WhatsApp, alegando que no había ningún delito en el caso de su patrocinado.

“Correcto, ¿y dónde estaría el delito?”, cuestionó el abogado al ser consultado por la reunión que habría sido grabada entre su patrocinado y el abogado Marco Palacios.

Al ser consultado que su patrocinado dijo no conocer a ninguno de los implicados en el caso, ni al ministro Juan José Santiváñez, el abogado replicó: “Pero insisto, cuál es el delito. Si el hecho tres del auto expone una supuesta coima”.

Posteriormente, al ser consultado por qué el abogado Palacios Meza tendría que grabar un video de Boluarte para confirmarle al “hombre clave” que se reunió con el hermano de la presidenta, sostuvo que no lo sabía.

“Eso habría que preguntarle a quien supuestamente grabó o mandó a grabar el video. La verdad, no lo sé.” Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte

Finalmente, al ser preguntado si Boluarte Zegarra se reunió con Palacios Meza en la oficina de Tenorio, el abogado respondió: “No tengo nada que decir al respecto”.

La noche del miércoles, como se recuerda, Boluarte Zegarra declaró a los medios de prensa cuestionando el allanamiento y asegurando que no conoce a Juan José Santiváñez y que no necesitaba de “nadie” ni de “esa oficina” para tener arraigos laborales.

“No sé nada ni conozco la mina El Dorado, nunca he trabajado para niguna mina y nunca he hablado nada de ninguna mina”, afirmó.

Vivanco, en ese momento, confirmó que su patrocinado sí había ido a las oficinas del Estudio “Tenorio Abogados & Asociados”, asegurando que fue porque “ha tenido una consulta jurídica con clientes que no tienen nada que ver con el señor Tenorio”.

Aseguró que era uno de los que “terceros” a quien Tenorio le prestaba sus oficinas para tener reuniones.

Este Diario buscó a versión de la defensa del ministro Juan José Santiváñez, pero no respondió.

Santiváñez se pronunció sobre las imputaciones en su contra durante una entrevista con PBO Noticias, donde dijo no conocer a Nicanor Boluarte.

“Yo no conozco a Nicanor Boluarte, ni siquiera hemos hablado por teléfono, creo que el tema de una supuesta participación en el gobierno no pasa de ser una fábula, no lo vemos en Palacio, no lo vemos conversando con la presidenta. Es una persona que se ha desarrollado por más de 30 años en el sector público, incluso como viceministro.” Juan José Santiváñez, ministro de Justicia

Buscamos la versión del abogado Marco Palacios Meza, pero no respondió al teléfono que le atribuye en la resolución judicial que lo implica como investigado en este caso.