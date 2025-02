La situación legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, podría complicarse aún más luego de la difusión de un ‘selfie’ que envió por WhatsApp al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, desde su despacho el día que juró en el cargo.

LEE TAMBIÉN | Un 87% de peruanos considera que Juan José Santiváñez debe salir del Ministerio del Interior

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) ha negado, en más de una oportunidad, audios y chats con ‘Culebra’, entre ellos una grabación en la que se habla de una supuesta ayuda al prófugo Vladimir Cerrón. No obstante, ha admitido la veracidad del autoretrato que mandó al oficial de la policía aquel 16 de mayo del 2024. Ello luego de que la fotografía fuera difundida por “Cuarto Poder” el último domingo.

El selfie que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría enviado al capitán PNP Junior Izquierdo. (Foto: Captura Cuarto Poder)

La instantánea contradice al ministro, quien asegura que los chats presentados por “Culebra” son “fabricados”. Incluso ha entregado al Ministerio Público su celular reseteado y se ha negado a brindar su clave de ICloud.

Como se recuerda, la fiscalía investiga preliminarmente a Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad.

Este expediente tiene que ver con un audio atribuido al ministro, difundido en junio pasado, en el que presuntamente pediría al capitán Izquierdo que interceda con el fin de ‘controlar’ a un periodista que criticaba su designación. El ministro ha rechazado que sea su voz.

LEE TAMBIÉN | La inscripción de Batalla Perú y la reactivación de los movimientos regionales

¿'Selfie’ complicaría situación legal de Santiváñez?

Para los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia y Gilmar Andía, el ‘selfie’ demostraría la relación cercana entre Santiváñez e Izquierdo y que el ministro continúa obstruyendo a la justicia.

Vargas Valdivia consideró que, con esta fotografía, el titular del Mininter pierde “credibilidad”.

“La foto confirma que había una comunicación fluida entre el ministro y el capitán PNP Junior Izquierdo, propia de una relación de confianza”, expresó.

Asimismo, opinó que, a futuro, si la investigación es formalizada y el Congreso le levanta el fuero a Santiváñez, esta foto y las actitudes que ha tenido el titular del Mininter le jugarían en contra.

LEE TAMBIÉN | La inscripción de Batalla Perú y la reactivación de los movimientos regionales

Para Andía, el ‘selfie’ confirma una estrecha relación entre Santiváñez e Izquierdo.

“Uno no envía un ‘selfie’ el día de haber ocupado un cargo alto a cualquier persona. No se lo envías a un conocido, se lo envías a un colega con el que tienes algún tipo de relación”, indicó.

“Entonces, los chats y las grabaciones que ha mostrado el capitán [Izquierdo] seguirían la misma lógica: que, en efecto, le pertenecen [a Santiváñez]”, subrayó.

Agregó que el ministro continúa con la obstrucción a la justicia. Sin embargo, advirtió que, al tratarse de un funcionario aforado, dependerá del Congreso permitir que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación. A criterio de Andía, en ese caso, el panorama es complicado.

“Él tiene la prerrogativa del antejuicio, incluso 5 años posteriores a su mandato, va a tener que pasar sí o sí por el Congreso de la República para poder formalizarse la investigación. Pero hemos visto los blindajes, yo creo que aquí no va a pasar nada”, sostuvo.

Admite fotografía

En tanto, este lunes 10 de febrero, en declaraciones a la prensa, Santiváñez indicó que jamás negó la reunión sostenida con el agente y pidió diferenciar la foto de otras informaciones que se le pretenden atribuir, como chats.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar el selfie, la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme”, expresó.

“Nosotros jamás hemos dicho que no hemos tenido una comunicación con el capitán Izquierdo o que haya ido al chifa, eso jamás se ha negado, siempre he reconocido que son cuestiones que se han dado”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Video: Canal N)

Sin embargo, el titular del Interior rechazó los audios filtrados que se le atribuyen y reiteró que las grabaciones han sido “manipuladas”.

“Lo que nosotros no reconocemos, y siempre he dicho que son audios manipulados e información, son justamente aquellas conversaciones, aquellos chats que no forman parte de este selfie”, aseveró.

“Ustedes mismos al momento que han transmitido, pueden ver que las conversaciones que siguen de esa foto no tienen ningún contexto legal más que amical. No están ni siquiera los supuestos chats que yo cuestiono formando parte”, sentenció.

LEE TAMBIÉN | Inestabilidad ministerial: Las cifras de Dina Boluarte y el caso de Gustavo Petro en Colombia

Respuesta

En diálogo con El Comercio, Carlos Caro, defensa legal de Santiváñez, señaló: “Según se ve en el reportaje, se trata de impresiones o tomas de captura. No son parte del expediente de abuso de autoridad. El celular de Junior Izquierdo recientemente ha sido entregado a la Fiscalía de la Nación por lo que era el Eficcop. Está lacrado y aún debe realizarse la extracción digital de las cadenas de Whatsapp que puedan existir entre Junior Izquierdo y Santiváñez, y entre Junior Izquierdo y Harvey Colchado”.