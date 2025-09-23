El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, consideró que el designado fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, “puede hacer un gran trabajo” en el Ministerio Público porque ha sido “víctima de un sistema fiscal corrupto”.

En diálogo con Exitosa Noticias, dijo que no conoce personalmente a Gálvez Villegas, pero que de las entrevistas que ha brindado concluye que puede hacer una buena labor al frente de la fiscalía.

“No tengo el honor de conocer al doctor Tomás Gálvez, me parece que es una persona, de acuerdo a las entrevistas que he escuchado, de las manifestaciones que ha vertido. al poco conocimiento del caso, que puede hacer un gran trabajo porque ha sido víctima de un sistema fiscal corrupto”, expresó.

En ese sentido, refirió que Tomás Gálvez conoce “al monstruo por dentro” y ha sufrido “persecución” a través de la “construcción de muñecos” y colaboradores eficaces con los cuales “extorsionar”.

“Haber sufrido ese tema, esa persecución a través de la construcción de muñecos de un sistema que se sabía, armaban carpetas, luego iban, te extorsionaban, te cobraban y te limpiaban. Construían supuestos colaboradores eficaces para hacer un proceso y luego justificar gastos de inteligencia. Es decir, todo un sistema corrupto”, manifestó.

“Haber sido víctima y salido bien librado, porque se demostró que no tenía ningún grado de participación, le permitirá (a Tomás Gálvez) tomar decisiones acertadas y realmente tratar de controlar al monstruo por dentro”, añadió.

No recuerda pedido a Arana

Juan José Santiváñez negó defender a delincuentes o a policías corruptos y mencionó que en sus 25 años de carrera, el 98% de los casos que patrocinó ha sido por una supuesta indebida renovación de cuadros en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

“Lo que han hecho con Santiváñez es agarrarlo como porfiado, darle duro diciendo que es un abogado de policías corruptos y no es cierto. De los más de 2 mil procesos judiciales que he patrocinado en mis 25 años de carrera profesional, el 98% ha sido de renovación de cuadros, que no ha sido otra cosa que el amparo interpuesto contra el Estado por la aplicación indebida de un pase al retiro”, acotó.

Sobre un supuesto pedido de beneficios a favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘El Diablo’ y condenado a más de 27 años de prisión, indicó que “no recuerda” haberle hecho un pedido de tal sentido al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

“No recuerdo haberle pedido a Arana específicamente por Marcelo Salirrosas. Con Arana, cuando era ministro de Justicia, he conversado de ene cosas. Sobre este punto, no recuerdo específicamente esta conversación, no la recuerdo y en el supuesto, no es tráfico de influencias”, aseveró.

“En el supuesto que esta conversación hubiera ocurrido y la señora (esposa de El Diablo) es la testigo protegida, tampoco tendría que serlo porque si la fiscalía estuviera imputando un delito sería colaboradora eficaz”, añadió.

Sobre la moción de censura que podría enfrentar en el Congreso, Juan José Santiváñez dijo que es respetuoso del tema, pero insistió en que antes debió presentarse una interpelación con preguntas referidas a su gestión.

“Es parte de la libertad democrática y eso es consecuencia del juego. Esperemos lo que el Congreso pueda resolver, soy muy respetuoso del tema. Entiendo que antes de cualquier tipo de censura tendría que ir una interpelación con las preguntas referidas a la gestión y muestra de ello, ver”, subrayó.

Responde sobre posible candidatura

Si bien dijo que su padre postulará en las próximas elecciones generales del 2026, Santiváñez Antúnez afirmó que aún no evalúa si postulará en dichos comicios y que el tema lo conversará con su esposa e hijos.

Refirió que por ahora se encuentra abocado a su labor de ministro de Estado y admitió que ha recibido la invitación de muchos partidos políticos, cuyos nombres evitó mencionar, que creen que puede aportar con algunos proyectos.

“Es una cuestión que tengo que evaluarlo en el seno de mi hogar. Yo las decisiones, cuando he asumido, las he conversado en casa con mi esposa, con mis hijos. Es una conversación pendiente, no la hemos terminado de abordar”, manifestó.

“En este momento estoy abocado a ser ministro de Estado, esa es mi principal labor, mi principal función. Lo que no voy a negar es que he recibido invitación de muchos partidos. Voy a mantenerlo en reserva porque es parte de la invitación, pero son partidos que creen que podríamos, de alguna u otra forma, aportar en algunos proyectos políticos”, sentenció.