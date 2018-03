El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, se pronunció sobre el próximo pedido de vacancia que deberá enfrentar el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Señaló que, sin importar el resultado del proceso, el país "está muy herido".

Cabe anotar que, el próximo jueves 22 de marzo, el pleno del Congreso debatirá una nueva moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Para su aprobación se necesitan un mínimo de 87 votos.

Al respecto, Juan Luis Cipriani manifestó que "no es un problema sobre si van a haber tantos votos a favor o en contra, porque sea cual sea el resultado, el país está muy herido. El principio de autoridad está muy frágil".

Consultado sobre si la situación del país mejorará tras el proceso de vacancia, el cardenal dijo creer que no será así, porque ello en realidad dependerá de que el presidente y la oposición cedan y acepten sus culpas y responsabilidades.

"Pero si vamos al choque, el país sufre, no estamos hablando aquí simplemente de resultados", cuestionó.

"Me parece que se siguen comprando opiniones, se sigue odiando y vengándose, se sigue con agendas totalmente ajenas al Perú. Yo pediría un esfuerzo mayor, valiente, para que realmente podamos ver con más claridad no solamente si se llega al número 87 [de votos], no, [sino que] el Perú, tal como está, está enfermo y herido. Hay que curarlo y hacerlo a fondo", explicó finalmente.

