Juan Navarro: “Conozco la realidad de todos los conos”

Tras su gestión en San Juan de Lurigancho (SJL), Juan Navarro busca ahora llegar a la Alcaldía de Lima con Alianza para el Progreso (APP).

— ¿Una sola gestión en SJL es suficiente experiencia?

He trabajado de la mano con dirigentes vecinales. Conozco las necesidades de San Juan de Lurigancho, como las de San Juan de Miraflores, Villa María y todos los conos.

— ¿Es una ventaja ser alcalde del distrito más grande?

Hay muchas ventajas, tiene más de un millón de habitantes. Lógicamente, no he llegado al 100%, pero se ha avanzado muchísimo. Hemos gestionado polideportivos, cuatro hospitales, colegios, pistas y veredas.

— ¿Cuál será su prioridad?

Seguridad con rostro humano y calidad de vida. No mejorará la seguridad si no gestionamos educación, salud, servicios básicos como prevención. Conozco la realidad de mi distrito y la de todos los conos, los he caminado.

— ¿Es hombre de confianza de César Acuña?

Sí, de mucha confianza. Creo en su palabra, nunca me falló. Hemos trabajado conjuntamente. Yo le propuse ser candidato a Lima.

— ¿Su victoria ayudaría a César Acuña hacia el 2021?

Si en todos los distritos nos ponemos a trabajar desde ahorita, estoy completamente seguro de que el ingeniero llegará lejos.

— ¿Está de acuerdo con que SJL sea provincia?

Sí. No lo he promovido en mi gestión porque la PCM dice que primero hay que zanjar los límites y tenemos problemas con Huarochirí.

— ¿Cómo enfrentará el problema del transporte?

Con soluciones masivas. Queremos implementar un teleférico entre SJL e Independencia. Es viable asfaltar Pasamayito para unir Comas con SJL. Tenemos que mejorar lo avanzado.

— Se le vinculó con el extorsionador ‘Loco Darwin’.

No tengo nada que ver con ese delincuente. Di mi declaración ante la fiscalía y nunca más me llamaron. Hubo investigaciones, pero no tengo ningún proceso abierto, mucho menos por corrupción.

— ¿Cómo ha sido su relación con Luis Castañeda?

Muy mala. En su primer período fue conocido por sus muros, escaleras. En SJL ha hecho poco o nada. Me hubiera gustado integrar mis proyectos con los de avenidas metropolitanas.

— ¿Y cómo trabajaría usted con los alcaldes?

Si hay dinero, dárselo bajo convenio para proyectos. Lima quiere que todos se integren. Y quiere un rostro nuevo, no más de lo mismo.