Tras su única experiencia como candidato en las elecciones del 2014 y como alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), el empresario Juan Navarro busca ahora dirigir los destinos de la capital. Es precandidato de Alianza para el Progreso (APP) para la Alcaldía de Lima y espera ser ratificado en las elecciones internas del próximo 20 de mayo.

Asegura que, de llegar a ser alcalde de Lima, buscará mejorar la calidad de vida de los limeños de zonas más necesitadas gestionando obras comunales, como muros de contención, escaleras y lozas deportivas, así como colegios y postas de salud con la intervención de los ministerios.

Este es un adelanto de la entrevista con Navarro. Conoce más sobre su visión para la capital este miércoles en la edición impresa de El Comercio.

— ¿Ve alguna desventaja en tener poca experiencia en política?

No tengo desventaja. He aprendido muchísimo de la política, me he rodeado de gente que sabe mucho, de buenos técnicos y profesionales. He aprendido mucho de los dirigentes. Sé qué se siente no tener agua y alcantarillado, no tener un hospital.



— ¿En qué se diferencia de los otros candidatos?

Conozco las realidades. Una cosa es la parte urbana, que no le falta mucho, mejores pistas y seguridad. Pero la parte más necesitada son asentamientos humanos. Conozco la realidad ahí y también las soluciones, algo que no conocen muchísimos candidatos. Nosotros vamos a trabajar por el 100%, a nivel de todos los distritos. Pero principalmente por los más necesitados.



— ¿Cuál es su idea para Lima?

Primero que nada, dar seguridad. No habrá seguridad si no mejoramos la calidad de vida de los limeños. Conozco la realidad de mi distrito y la de todos los conos, los he caminado.



— ¿Estaría de acuerdo con una sola autoridad para el transporte en Lima y Callao?

Estoy de acuerdo, porque es un problema muy fuerte. Callao va a decir que no. Será complicado, pero tendremos que ponernos de acuerdo. O finalmente, que pase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.