“Que actúen como congresistas y no como escuderos” El ex parlamentario Juan Pari exhortó a los integrantes de la Comisión Lava Jato a buscar la verdad y no proteger a sus líderes

Pari dijo que la verdad nunca debe ser descartada, porque a pesar de que pueda ponerse “bajo la alfombra”, siempre sale a luz. (Foto: Archivo El Comercio) Pari dijo que la verdad nunca debe ser descartada, porque a pesar de que pueda ponerse “bajo la alfombra”, siempre sale a luz. (Foto: Archivo El Comercio) Archivo El Comercio