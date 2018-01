El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, criticó al ministro de Salud, Abel Salinas, luego de que anoche indicara que prefiere no revisar el expediente del ex presidente Alberto Fujimori, quien recibió el indulto humanitario de parte del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hace tres semanas.

Sheput indicó, por medio de su cuenta de Twitter, que “la actitud de un ministro no es la de lavarse las manos ante un hecho que enfrenta el gobierno”.

El parlamentario oficialista emplazó a Salinas a asumir su responsabilidad.

Se equivoca el señor Abel Salinas. La actitud de un ministro no es la de lavarse las manos ante un hecho que enfrenta el gobierno. Que asuma su responsabilidad. https://t.co/DYhislaZOu — Juan Sheput (@JuanSheput) 16 de enero de 2018

En la víspera, el ministro de Salud dijo que no sabe cómo se produjo el indulto, pero que él ha preferido no revisarlo, “porque no tengo ese espíritu de volver hacer atrás de esa manera”.

“Prefiero encontrar los encantos que me puede dar y la satisfacción de servir al pueblo”, contestó después cuando le preguntaron si, por revisar la información sobre el indulto, es posible que encuentre algo que no lo justificara.

“No se trata de no verlo, por ahora seguramente habrá algunas visiones diferentes”, dijo Salinas cuando le insistieron si voluntariamente no había querido analizar el expediente.