El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, aseguró este jueves que acompañará al renunciante mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en las investigaciones que se inicien en su contra tras perder su inmunidad presidencial.

En ese sentido, Sheput remarcó que no renunciará a la bancada oficialista ni tampoco será parte de la oposición, tal como lo había manifestado en primer momento al ser consultado sobre una posible vacancia a PPK.

“Yo continúo en Peruanos por el Kambio y acompañaré al ex presidente Kuczynski, cuando lo sea, en el vía crucis que significarán las investigaciones. Él me tendrá a su lado y estoy seguro de que a muchos más, de eso que no quede la menor duda”, dijo el parlamentario oficialista Juan Sheput en “América Noticias”.

Asimismo, acotó que el primer vicepresidente Martín Vizcarra también contará con su apoyo cuando asuma el mando este viernes.

El legislador Sheput Moore refirió además que el perfil del Gobierno solo lo definirá Vizcarra y que será reflejado en su próximo Gabinete Ministerial, el cual, opinó, “debe de tener un alto componente político”.

“Si él insiste en un gabinete tecnócrata, pues el Perú le dará la bienvenida en 48 horas. Y yo creo que tiene que haber conciencia de que se necesita una alta dosis política para enfrentar los meses que viene por delante”, aseveró Juan Sheput.

Por otro lado, el oficialista criticó a quienes consideran que no se debe aceptar la carta de renuncia de PPK envió al Poder Legislativo, puesto que “someter al país a un debate que es a todas luces ya es incensario, porque ya está de salida el señor presidente Kuczynski, sería muy dañino”.

“Puede haber grupos que estén en contra de aceptar la renuncia, están en plena libertad. Pero el acuerdo mayoritario en portavoces es evitar esto por una sencilla razón: queremos que el Perú retome una marcha positiva cuanto antes”, expresó Sheput.

