Sheput: Lo acontecido en Fiori no tiene que afectar presentación de Del Solar

El vocero de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, consideró que no existe responsabilidad política en el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, por el incendio de un bus el último domingo, que causó la muerte de 17 personas.



Cabe recordar que El Comercio dio a conocer este miércoles que el citado sector, durante la gestión de Trujillo, habilitó como terminal terrestre al local de la urbanización Fiori (San Martín de Porres), en donde se produjo el lamentable hecho.

Asimismo, el legislador refirió que este caso no tendría por qué afectar la presentación del primer ministro Salvador del Solar, quien este jueves 4 de abril acudirá ─junto a todos los miembros de su Gabinete Ministerial─ al Congreso para solicitar el voto de confianza.

►Tragedia de Fiori: MTC habilitó como terminal local donde se incendió el bus

►Salvador del Solar: ¿cuáles deben ser los ejes de su discurso en el Congreso?

A juicio de Juan Sheput, no se deben mezclar ambos temas puesto que la habilitación al terminal se trata de “una falta de origen administrativo” que no involucraría al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Y que va a ser muy difícil que llegue al nivel del ministro. En todo caso, hay funcionarios implicados y la misma Sutran. Pero este tipo de decisiones no llegan al nivel del ministro. Por lo tanto, de que hay responsabilidad administrativa la hay, pero no política de parte de Edmer Trujillo”, refirió Sheput en diálogo con este Diario.

“Lo que hay mañana tiene que ver con las políticas públicas del gobierno, inclusive reconocer algún tipo de desidia o de errores cometidos en estos primeros 21 días. Pero de ninguna manera lo acontecido en Fiori tiene que convertirse en un factor disonante para la presentación del ministro”, añadió.

Para el vocero de Concertación Parlamentaria, por ende, tampoco correspondería en este momento una interpelación al titular del MTC, Edmer Trujillo. Mencionó que primero deberá responder todas las preguntas sobre este caso ante la Comisión de Defensa del Consumidor, en donde está citado para este viernes.

“Para qué llegar al nivel de interpelación, no es necesario. Ahora, si él no satisface ahí, luego de una presentación, sí los congresistas pueden tomar esa decisión, pero primero habría que escucharlo el viernes. Lo fundamental es que esto no tiene por qué afectar la presentación del primer ministro Del Solar mañana”, puntualizó.

Cabe mencionar que el congresista Salvador Heresi, también de Concertación Parlamentaria, a través de Twitter cuestionó que el MTC haya autorizado como terminal al local en donde sucedió la tragedia.

Por ello, Heresi indicó que “esto merece la renuncia o la censura del ministro”.

Con este documento el ⁦@MTC_GobPeru⁩ autorizó el terminal de Fiori donde han muerto 19 peruanos. Esto merece la renuncia o la censura del Ministro. Y pregunto Señor Vizcarra hará cuestión de confianza para salvar a un ministro que tiene responsabilidad política ? pic.twitter.com/wFdRqy2XHJ — Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 3 de abril de 2019

Consultado al respecto, Juan Sheput indicó que esta es una postura personal de Heresi, y que la posibilidad de presentar una moción de interpelación no se ha discutido en bancada.