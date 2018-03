Juan Sheput afirma que oposición crea clima de incertidumbre

El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó hoy que un sector de la oposición está creando de manera innecesaria “un clima de incertidumbre en el Perú”, al promover un nuevo pedido para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sus presuntos vínculos con la firma brasileña Odebrecht.

“Desde la semana pasada vienen anunciando esta moción. Dejemos que se desarrolle y en buena hora que firmen para que el Perú sepa quiénes son los 26 parlamentarios que están detrás de esta innecesaria creación de un clima de incertidumbre en el Perú”, manifestó en diálogo con Radio Programas.

Juan Sheput también indicó que la declaración que en la víspera dio el empresario chileno Gerardo Sepúlveda ante el fiscal Hamilton Castro “le quita peso a los colegas parlamentarios que insisten en la locura de la moción de vacancia”.

Sepúlveda, según indicó su abogada Romy Chang, indicó durante el interrogatorio en Santiago que la empresa Westfield Capital, de propiedad del presidente Kuczynski, sí realizó negocios con Odebrecht, pero precisó que el mandatario no intervino en estos.

En otro momento, Juan Sheput negó que el Gobierno les haya ofrecido prebendas a los congresistas disidentes de Fuerza Popular, como dejó entender el congresista fujimorista Héctor Becerril.

“[Becerril] también ha señalado que se les está dando dinero, leyes especiales, pero yo pregunto a qué grupo le pertenece la Comisión de Presupuesto. Está en manos de Fuerza Popular. ¿Para qué la querían? Seguramente para retener a sus 73 parlamentarios en base a proyectos de ley con presupuestos específicos, que no vengan a señalar al Gobierno”, refirió.

El ex ministro de Trabajo, además, aseguró que las renuncias en Fuerza Popular se han producido por diferentes aspectos, entre ellos desprecio a ciertos parlamentarios, pero no por prebendas. “Eso no tiene ningún sentido”, expresó.

Allanamiento a ex ministro fujimoristas

Al ser consultado sobre el allanamiento que realizada la fiscalía a las casas de los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, Juan Sheput indicó que el Ministerio Público está cumpliendo con su trabajo. Negó que el Ejecutivo esté detrás de estas acciones.

“Acá no hay ensañamiento ni presión del gobierno, sino es la fiscalía que está haciendo su trabajo”, refirió.

Según fuentes de El Comercio, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata indicó que la firma brasileña aportó US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. De esta cantidad, según el empresario, US$1’000.000 les fue entregado a Yoshiyama y a Bedoya.

Juan Sheput opinó que si la fiscalía no ejecutó una medida similar en contra de la embajadora del Perú en Londres, Susana de la Puente, fue porque esta no es investigada.

De la Puente, de acuerdo a fuentes de este Diario, fue señalada por Barata como la persona que recibió US$300.000 para la campaña de PPK en el 2011.

Recordó que el partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori son investigados por el presunto delito de lavado de activos.