El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, sostuvo que “no son ni contundentes ni certificadas ni viables” las pruebas presentadas en el proceso de denuncia constitucional contra los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

“No son contundentes porque son ambiguas, no son certificadas porque han sido cuestionadas por el propio fiscal y no son viables porque no constituyen fundamento para una infracción constitucional”, aseveró a El Comercio.

Como se recuerda, Fujimori, Ramírez y Bocángel fueron denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente haber negociado votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El congresista de Fuerza Popular César Segura, delegado de la investigación, envió este miércoles el informe fin a la Subcomisión, en el que recomienda la destitución de los tres legisladores.

Ante ello, Juan Sheput comentó que leyó el informe y junto a su compañero de bancada Gilbert Violeta, quien también pertenece a la Subcomisión, expresaron su posición frente a su grupo parlamentario.

“Puede haber un componente político, todo lo que se quiera, pero desde el punto de vista de la categoría de la prueba, tenemos cuestionamientos”, expresó.

Por otro lado, Ramírez y Bocángel habían señalado que Moisés Mamani, autor de los videos de la presunta compra de votos, habría incurrido “en la figura delictiva de agente provocador de los delitos”.

No obstante, el informe final sostiene que “los acusados tuvieron la intención de cometer la inconducta de ofrecer prebendas para comprar votos” y, por lo tanto, no resulta aplicable la figura de agente provocador.

Sobre este particular, Juan Sheput manifestó que él interrogó al congresista Mamani y no quedó satisfecho con sus respuestas. “La exoneración [de investigar al que grabó] que se le plantea para mí también es inconsistente”, enfatizó.

Este jueves a las 5 p.m. está programada la sesión de la Subcomisión en la que se debatirá el informe de César Segura. De alcanzar los votos para su aprobación, pasará a la Comisión Permanente.



