El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, sostuvo que Pedro Chávarry, actual fiscal de la Nación, habría cometido una grave infracción a la ley orgánica del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que en su artículo 8 prohíbe que los consejeros se reúnan con los fiscales o jueces que están en evaluación.

Sheput se pronunció así consultado por los audios revelados por la Unidad de Investigación de El Comercio este viernes, que revelarían que el detenido ex juez supremo César Hinostroza, el ex presidente del CNM Orlando Velásquez y el fiscal Pedro Chávarry mantuvieron un encuentro en la tercera semana de mayo, cuando este último ya había sido convocado para el proceso de ratificación como fiscal supremo en el referido organismo.

“Se supone que un fiscal no puede ignorar la ley, más aún cuando está en proceso de evaluación. Se ve por qué luego es ratificado de manera express”, manifestó Sheput a este Diario.



Lo que decía la ley orgánica del CNM, que estaba vigente al momento de los hechos.

En esa línea, agregó que este hecho podría configurar una nueva denuncia constitucional contra Chávarry, que se suma a otras impuestas por los legisladores Gino Costa (no agrupado) y Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso).

“Lo grave es que no respetan la ley, se zurran en la ley no se sabe con qué fines. En esas condiciones, no se puede continuar al frente del Ministerio Público”, acotó el parlamentario oficialista.

Asimismo, manifestó que ante el daño institucional, Pedro Chávarry debería renunciar al cargo de titular del Ministerio Público.

“No puede estar al frente de la fiscalía una persona que demuestra a través de los diálogos que tiene relaciones extrañas. La importancia del diálogo es que se establece en pleno proceso de ratificación”, sentenció.