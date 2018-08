El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) afirmó hoy que las críticas hechas por el parlamentario Salvador Heresi en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “son injustas y desproporcionadas”. En esa línea, le pidió al ex ministro de Justicia que se serene y tome “las cosas con mayor calma”.

Heresi solicitó ayer que Kuczynski sea sometido a un proceso disciplinario con fines de expulsión en el partido Peruanos por el Kambio por los presuntos aportes que la empresa brasileña Odebrecht hizo a su campaña presidencial del 2011.

“Creo que hay que comprenderlo por las circunstancias que rodean sus respuestas, la verdad apelaría a que sea más sereno y que espere a que pase el tiempo antes de hacer acusaciones de esa índole [contra PPK] que no solamente son injustas y desproporcionadas, sino que no están de acuerdo con la realidad”, manifestó Sheput en comunicación con El Comercio.

El ex ministro de Trabajo discrepó que la posición de Heresi respecto a una eventual salida de PPK del partido Peruanos por el Kambio.

“Discrepo completamente con eso [una posible expulsión], su salida [de la Presidencia] fue injusta y motivada por un audio trucho, como el de [Moisés] Mamani. No tengo la menor duda que con el tiempo se verá que la renuncia de PPK fue motivada por hechos injustos”, subrayó.

Juan Sheput consideró que Heresi, tras la difusión de nuevos audios en los que conversa con el suspendido juez supremo César Hinostroza, debe brindar una aclaración. “Nosotros [en la bancada] no podemos prejuzgar a alguien que no ha tenido la oportunidad de aclarar su situación, estoy a la espera de sus declaraciones”, sostuvo.

Por su lado, el parlamentario Gilbert Violeta indicó que Heresi “ha tenido una reacción desmedida” ante el pedido de diferentes congresistas de la bancada oficialista para que brinde sus descargos por las coordinaciones que hizo con Hinostroza, uno de los principales implicados en los audios que dan cuenta de presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia.

En declaraciones a Canal N, Violeta dijo que no entiende por qué el ex ministro de Justicia involucra al ex mandatario Kuczynski en este tema “cuando no tiene nada qué ver”.

“El señor Pedro Pablo Kuczynski no es un parlamentario ni está en la bancada”, refirió el portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio.

Violeta indicó que si Salvador Heresi tiene pruebas en contra de PPK o él, que las presente y denuncie.