El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, emplazó hoy al primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, a fijar una posición sobre el nuevo pedido de vacancia que promueve un sector de la oposición en el Parlamento en contra del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

“En una situación como esta y para que no se preste al juego, es importante que el señor Martín Vizcarra se pronuncie. El señor Vizcarra debe decir ‘estoy con esta componenda política o no, voy a seguir los pasos señalados por Mercedes Araoz [de renunciar], me presto a este juego o no’”, manifestó en declaraciones a Canal N.

Sheput indicó que no es necesario que el también embajador del Perú en Canadá regrese a Lima para pronunciarse, porque, añadió, lo puede hacer por medio de un tuit o un video.

El ex ministro de Trabajo consideró “anómalo” el silencio que mantiene el primer vicepresidente, más aún cuando la parlamentaria Maritza García, del bloque de Kenji Fujimori, ha señalado que este mantiene conversaciones con el fujimorismo.

Juan Sheput señaló que Martín Vizcarra no debe prestarse al juego de la vacancia y renunciar a su cargo, en marco de la Constitución, si es que el Congreso vaca a PPK.

“Mercedes Aráoz ya lo hizo [dijo que dimitirá], ha cumplido con sus responsabilidad histórica, [el silencio de Vizcarra] no se condice con la situación actual, los políticos no pueden estar escondidos ni amparados en la distancia. O hablan o no hablan”, subrayó.

De otro lado, Juan Sheput indicó que el congresista de Alianza para el Progreso César Villanueva “está jugando en pared con su gran amigo Martín Vizcarra”, en referencia que el apepista recolectó las firmas para presentar el nuevo pedido de destitución en contra del presidente.

Añadió que Vizcarra debe dar una explicación sobre este tema.

“Si no tiene ninguna culpa que diga que él no se presta [para la vacancia] y que renuncia”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra.