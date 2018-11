Juan Sheput: Enviar comisión multipartidaria a Uruguay no politiza asilo El legislador oficialista sostuvo que la intención es "explicar, no convencer" a las autoridades de Uruguay que en Perú no existe persecución política

Juan Sheput rechazó que se plantee persecución política en el asilo solicitado por Alan García. (Foto: Agencia Andina) Juan Sheput rechazó que se plantee persecución política en el asilo solicitado por Alan García. (Foto: Agencia Andina)