El congresista de Peruanos por el Kambio Juan Sheput criticó al primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, porque, hasta la fecha, no ha emitido un pronunciamiento de manera directa respecto al nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“No me voy a prestar a esa telenovela de hablar a través de terceros, a mí me interesa lo que él diga en vivo y en directo y no a través de escritos de lo que señalen algunos medios”, aseveró a Canal N.

Como se recuerda, el portavoz oficialista Gilbert Violeta aseguró que conversó con Martín Vizcarra y este le expresó su lealtad hacia el presidente. Dicho diálogo fue confirmado por Vizcarra a través de una conversación por WhatsApp con la periodista Milagros Leiva, de “ATV Noticias, edición matinal”.

Al consultarle a Juan Sheput si él también intentó comunicarse con el primer vicepresidente, el congresista sostuvo que no le corresponde hacerlo y que Martín Vizcarra es quien debería tomar la iniciativa de manifestarse.

“Yo no tengo por qué llamarlo, él es el que tiene que pronunciarse y, desde mi punto de vista hasta la fecha, el silencio, la ambigüedad, todo ese tipo de cosas cuenta”, expresó.

Sobre la admisión de la moción de vacancia en el pleno del Congreso, el oficialista afirmó que no existen nuevos argumentos para intentar destituir al presidente.

“No hay ni una nueva evidencia, ellos no lo han podido sustentar, no han podido argumentar absolutamente nada nuevo más allá de los reportes periodísticos. Por eso digo que que hay una cantaleta de repeticiones”

Asimismo, el ministro de vivienda, Carlos Bruce, indicó que hoy puede aprobarse la admisión del pedido, debido a que la “valla es muy baja” al requerirse 52 votos. Juan Sheput tuvo una posición similar al señalar que “es un trámite burocrático en el cual las bancadas van a expresar su posición a favor”.

No obstante, Carlos Bruce dijo no creer que, en la instancia final, se logren los 87 votos que se necesitan para que la vacancia sea aprobada.



