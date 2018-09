El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) dijo entender esta tarde la reacción del fujimorismo como una "reacción política emotiva". Sin embargo, consideró que esta se disipará "a lo largo del día" y el Parlamento le otorgará el voto de confianza al primer ministro César Villanueva.

"Un sector de Fuerza Popular siente, en cierta manera, colocados contra la pared, y cuando el premier ha venido el día de hoy a señalar que es importante que se trabaje con rapidez como se ha venido haciendo", sostuvo a El Comercio.

"Hay una reacción política emotiva, pero yo creo que se va a disipar a lo largo del día, y tenemos al final un voto de confianza que permitirá acelerar las reformas", señaló.

Sheput afirmó que el jefe del Gabinete hizo bien al añadir las fechas en en la sustentación de su pedido de confianza esta mañana.

El legislador indicó que de no haberlo hecho, el Parlamento podría haberle dado la confianza y trabajar "a su ritmo".

"En el momento en que el premier involucra las fechas me parece pertinente porque, de esa manera ,le estas señalando al Congreso está bien, quiero la confianza, pero en estos límites, para que de esa manera pueda convocar el referéndum el 9 de diciembre", afirmó.

Asimismo, el parlamentario detalló que tras el anuncio de confianza el domingo por la noche, el Legislativo ha tenido un mayor consenso para debatir los proyectos de reforma política y judicial.

"Hemos sacado los puntos controversiales para desarrollarse de manera legal, en términos de leyes orgánicas. El propio Ejecutivo ha señalado que está dispuesto a ese tipo de cambios", indicó.

Finalmente, al ser interrogado sobre si la cuestión de confianza se votará esta noche, Sheput aseguró que "existe la disposición de todos los legisladores en no dejar a la opinión pública en una especie de limbo". No obstante, explicó que de no agotar el debate en la presente jornada, esta debería votarse mañana.

"Si el debate no se agota el día de hoy, podríamos continuar mañana. Obviamente un político tiene que ser responsable en ese sentido", declaró.