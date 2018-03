Juan Sheput: “Nunca he visto una moción de vacancia a plazos”

El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó hoy que no cree que el nuevo pedido de vacancia, que promueve un sector de la oposición, en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) vaya a prosperar, “porque, de lo contrario, se iniciaría en el Perú la república del chantaje”.

“Bastaría que haya una mayoría que le sea incómoda a cualquier presidente para que con cualquier noticia procedan a hacer la vacancia, la verdad no creo que prospere”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Sheput dijo que el primer pedido de destitución “tuvo un respaldo contundente, pero ahora están rogando por una firma”.

“Nunca he visto una moción a plazos, que en cuotas diarias vayan recopilando las firmas, nunca he visto esa actitud insólita”, añadió, en referencia a que el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) César Villanueva no ha podido en tres días juntar las 26 firmas de reglamento para presentar formalmente el pedido de vacancia.

El ex ministro de Trabajo estimó que es probable que junte las rúbricas necesarias para pedir la destitución de PPK, pero aseguró que no cree que sea admitida a trámite en el pleno

“No tengo la menor duda de que las bancadas van a actuar de manera responsable, no puede ser que a tres semanas de la Cumbre de las Américas se proceda a plantear esta moción de vacancia como para rendirle un homenaje a la visita de Nicolás Maduro entregándole la cabeza del presidente Kuczynski por parte de la izquierda irresponsable”, subrayó.

Juan Sheput indicó que si la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuviera segura de que tienen los votos suficientes para vacar al mandatario, no le pediría que renuncie.

Explicó que el fujimorismo “está confundido”, porque todavía no encuentran “la justificación adecuada” para respaldar el nuevo pedido de destitución. “Si fuera así, algunas personas de esas bancada hubieran firmado [la moción]”, expresó.

Para finalizar, Juan Sheput dijo que esta nueva solicitud de vacancia presidencial constituye “el riesgo” a que Fuerza Popular “haga el ridículo” si “fracasan por segunda vez”.