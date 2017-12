Juan Sheput, portavoz alterno de la bancada oficialista, afirmó que el gobierno debe explicar no solo a la opinión pública, sino también a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta las razones del indulto humanitario que recibió el ex presidente Alberto Fujimori. El ex ministro de Trabajo consideró el silencio del Ejecutivo “aviva suspicacias”.

— ¿Por qué el presidente Kuczynski decidió otorgar el indulto a Alberto Fujimori a pocas horas de la Nochebuena? ¿No intentó reducir su impacto con la fecha?

Navidad siempre ha sido un periodo de indultos humanitarios, este no es un indulto de otra índole motivado por causales jurídicas, sino humanitario, tiene que ver mucho con el tema de salud y es simbólico, ambas cosas a la vez, por eso creo que el presidente ha optado por darlo en esta fecha.

— Kenji Fujimori y otros nueve congresistas rebeldes de Fuerza Popular salvaron a PPK de la vacancia. Tres días después el presidente le da el indulto a Alberto Fujimori. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿No hubo una negociación de por medio?

Espero la versión oficial del gobierno, yo considero que básicamente hubo un análisis del tema de la salud, pero para evitar cualquier tipo de suspicacia, el gobierno tiene que dar explicaciones. Las consideraciones de la resolución [del indulto a Fujimori] no son suficientes, el gobierno tiene que dar las explicaciones del caso para que la gente no piense que esto ha sido una negociación por debajo de la mesa.

— El médico Juan Postigo Díaz, que trata a Alberto Fujimori desde 1997, fue uno de los integrantes de la junta médica que recomendó el indulto. ¿Este factor no le quita imparcialidad al informe?

Este factor permite que se generen suspicacias en todo caso, por eso es importante que el gobierno se pronuncie, pensar que todo culmina con la resolución en el diario “El Peruano” es un error. El gobierno, a través de sus voceros del Ejecutivo, tiene que dar explicaciones no solo al país, sino a los familiares de las víctimas, que es un tema que aún está pendiente.

— ¿Por qué el presidente Kuczynski no se reunió con los deudos de Barrios Altos y La Cantuta antes de dar el indulto? ¿No es una falta de respeto hacerlo después?

Creo que es un error no haberlo hecho antes, pero también es cierto que tiene que haber un nivel de discrecionalidad en el proceso. El indulto ya es un hecho consumado, ahora más que mirar hacia atrás corresponde generar las condiciones para que sea aceptado por la mayoría de peruanos. Y eso implica una gran comunicación, mientras el gobierno apueste por el silencio aviva todo tipo de suspicacias, por eso creo que esta explicación se debe dar a la brevedad.

— Los congresistas Vicente Zeballos, Alberto de Belaunde y Gino Costa han renunciado a la bancada oficialista tras el indulto a Fujimori. ¿Se vienen más renuncias en el Congreso y en el Gabinete Ministerial?

No lo sé, puede ser que haya más renuncias en ambos lugares. Pero sí te puedo decir que el tema del indulto estuvo presente en las discusiones desde que se postuló, desde las elecciones. Es decir, no es algo nuevo, eso que quede claro.

— Durante la campaña, el presidente Kuczynski firmó un compromiso con el colectivo “No a Keiko”, en el que indicó que no le daría el indulto a Fujimori. ¿Por qué cambió de opinión?

No lo sé, eso es parte de las explicaciones que tendría que dar el Ejecutivo. Desde mi punto de vista este evento obedece exclusivamente al tema de la salud, que está en un proceso de deterioro que podría causar graves problemas en Alberto Fujimori. El presidente ha optado por un criterio humanitario.

— ¿Usted cree que después de este indulto, la bancada de Fuerza Popular le dará facilidades a PPK para gobernar?

No, yo no creo que le den ninguna permisibilidad o que las cosas hayan cambiado, lo dije la noche en que se rechazó la vacancia y lo reitero hoy: nada ha cambiado. La única diferencia es el indulto a Fujimori y al renuncia de tres parlamentarios [del oficialismo]. La situación va a seguir igual de tensa en el Parlamento. Quienes piensan que la bancada fujimorista va a cambiar de actitud, se equivocan. Lo que sí es importante es determinar el comportamiento de Kenji Fujimori y de los nueve congresistas que votaron con él [en contra de la vacancia], si se reagrupan con Keiko Fujimori, pues simplemente estaremos en presencia de una farsa.

— Tras superar el pedido de vacancia, ¿el indulto a Fujimori debilita aún más a PPK?

Bueno, Fuerza Popular ya no es la mayoría absoluta, sino la primera minoría, que quede claro. Entonces corresponde establecer alianzas y a la opinión pública se le enfrenta no con el silencio sino con la comunicación. El gobierno debe sustentar un indulto que yo considero válido, tiene que explicar las razones y no optar por la indiferencia ante el reclamo ciudadano. El gobierno no puede dejar crecer una ola de indignación que puede ser inmanejable. Por eso es importante que el Ejecutivo dé explicaciones no solo a su bancada, sino a los ciudadanos para evitar que estas manifestaciones públicas hoy aisladas se conviertan en generalizadas.

— PPK acusó que el Congreso procesó “una vacancia express”, ¿este no fue un indulto express?

No, porque este es un tema que se trata desde la campaña electoral.

— Si, pero el pedido de indulto de Fujimori fue ingresado hace dos semanas…

Es el Ejecutivo el que tiene que dar las explicaciones. Políticamente, considero que el indulto es válido ante un deterioro de salud, es lo que siempre he dicho. Si el señor Fujimori tiene la salud deteriorada, lo peor que nos podía pasar es que se muera en la cárcel, por eso estoy de acuerdo con el indulto. El gobierno tiene que dar explicaciones a los familiares de las víctimas. ¿Por qué no se ha hecho? Eso solo lo puede explicar el Ejecutivo.

— ¿Cree que el presidente Kuczynski pueda formar un Gabinete de amplia base, cuando diversas fuerzas políticas rechazan el indulto?

Creo que eso se dificulta en estas circunstancias, pero es el momento de la gran política, todo dependerá de quiénes son confirmados o qué cambios hay en el Gabinete.

— Los críticos del indulto a Fujimori afirman que la historia juzgará a PPK…

Ese tema lo veo con tranquilidad, porque la historia se toma su tiempo para juzgar, la historia no se pronuncia sobre la coyuntura o sobre la última encuesta, se toma todo su tiempo. En ese sentido, yo creo que si es bien manejado este tema puede ser el inicio de una gran reconciliación nacional y el presidente Kuczynski será recordado como el hombre que tuvo el coraje para iniciar el proceso de reconciliación nacional.