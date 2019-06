Juan Sheput: Rosas y Olaechea querían una actitud más suave con Pedro Chávarry

El congresista Juan Sheput, vocero de la bancada Concertación Parlamentaria que tenía entre sus miembros a Julio Rosas, Pedro Olaechea y Marita Herrera, detalló que no fueron avisados de la decisión de estos últimos de formar una nueva agrupación dentro del Parlamento.

"(El lunes) hubo fuertes discrepancias por temas fuertes como el informe de Pedro Chávarry. Querían una actitud más suave con el ex fiscal de la Nación, que no lo atacara ni me metiera con él. Pero no se habló de ninguna separación. Nos dimos la mano y nos fuimos a las 6 p.m.", detalló el congresista.

Juan Sheput dijo que la tensa reunión entre todos los miembros de la bancada Concertación Parlamentaria, que planeaba sumar en sus filas también a Sonia Echevarría, trató tres temas distintos.

"La reunión fue tensa porque ellos (Julio Rosas y Pedro Olaechea) estaban disconformes con el tema Pedro Chávarry. Según ellos, no se merecía ese trato, que se le morigerara, y yo ya había firmado, como vocero, el documento para que se le convocara al pleno", precisó Sheput.

"En segundo lugar no querían asistir hoy al pleno para no dar quórum, lo que es una barbaridad. Y tercero, les molestó que le dijera a Julio Rosas que no iba a permitir que fuéramos un apéndice fujimorista. Pero a pesar de eso llegamos a acuerdos de ir al pleno", añadió.

Juan Sheput reconoció que con la salida de Rosas, Oleachea y Herrera, Concertación Parlamentaria se queda solo con cuatro integrantes junto a Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Jorge Castro. "Ahora solo somos cuatro y eso lo podemos solucionar rápidamente, pero sobre la experiencia de no estar con gente que está en las antípodas ideológicas de nosotros", comentó.

"Para mí, esto es un alivio porque esto de defender posiciones en las cuales uno no cree es una cuestión realmente incómoda que no se mostraba al inicio. Se decía que se iban a respetar las posiciones", concluyó Juan Sheput.