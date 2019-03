Juan Sheput juró como presidente del comité político del partido PpK

El congresista Juan Sheput juró este sábado como nuevo presidente del comité político del partido Peruanos por el Kambio en la asamblea que se viene realizando en Miraflores, en la cede central de la agrupación.

"Ya juré [como presidente del comité político], continúa la asamblea. Obviamente, ya es entre los delegados de la asamblea y yo tengo compromisos académicos [por eso me retiré]", comentó a El Comercio.

El nuevo dirigente indicó que esta elección fue por unanimidad, luego de que se inscribiera como militante en el partido político.

"Yo me he incorporado al partido, ya he firmado mi acta de militante y luego, por unanimidad, [fui escogido] presidente de la comisión política [de Peruanos por el Kambio]", detalló.

Sheput indicó que una de sus primeras acciones será establecer una agenda de visitas, además de promover la reflexión política e ideológica. Sin embargo, no quiso adelantar detalles sobre estos planes.

"Nosotros, en primer lugar, vamos a establecer un cronograma de visitas, vamos a tener una activa jornada de reflexión política e ideológica [...]. Yo primero voy a convocar a una reunión de los integrantes de la comisión política para establecer los postulados y el plan de trabajo a seguir", indicó.

Por último, el parlamentario insistió en que la asamblea continúa y que se discutirán algunos cambios organizacionales.

"Uno de los puntos [de la asamblea] era mi incorporación y la juramentación, luego continúa la asamblea de la cual todavía no soy miembro hasta que ya se empiece a operar como tal,por eso me he retirado", concluyó.