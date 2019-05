“Keiko Fujimori no es una presa política, pero sí sufre una cárcel arbitraria”

Juan Sheput, portavoz de la bancada de Concertación Parlamentaria, consideró que entregarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad para que levante la inmunidad de los congresistas “sería un remedio peor que la enfermedad”. Agregó que la reforma política debe ser priorizada en el Poder Legislativo.

►La agenda encarpetada de Daniel Salaverry

►José Luis Lecaros: prisión preventiva no debe cambiarse por ahora

— ¿Tiene la intención de ser candidato a la Presidencia del Congreso?

No, yo tengo la intención de ser un parlamentario que trabaje activamente por la institucionalidad y si eso significa estar en una Mesa Directiva pues simplemente así tendrá que ser, pero en este momento yo creo que más importante que la postulación es la construcción de una agenda parlamentaria.

— ¿El reciente acercamiento que ha tenido a Fuerza Popular y el Apra tiene relación con la elección de la nueva Mesa Directiva?

No, yo me reúno con todas las bancadas sin excepción, con todas he conversado sobre diferentes temas y, en ese sentido, las reuniones que tengo con los parlamentarios no se circunscriben a esas dos bancadas. El propósito común es construir una agenda parlamentaria. Una reunión política no es sinónimo de una cita pro Mesa Directiva.

— Usted indicó que Keiko Fujimori está “en un proceso de detención arbitraria”, pero en noviembre del año pasado señaló que ella “no es una presa política”. ¿No hay una contradicción entre sus dos opiniones?

No, la detención arbitraria está en función a la exageración de los términos de la ley para lograr un beneficio en este caso judicial. Yo creo que la prisión preventiva se ha convertido en la generalidad en lugar de ser lo excepcional y no tiene nada que ver con la prisión política. Es obvio que Keiko Fujimori no es [una] presa política, pero sí está sufriendo una prisión arbitraria, ambas cosas son válidas y no son contradictorias y me ratifico en lo que dije.

— Usted solicitó la salida de Bruce del Gabinete luego de que la fiscalía le abriera investigación preliminar, pero con el congresista Jorge Castro, quien ahora también afronta una pesquisa similar en el Ministerio Público, no ha tenido el mismo tono. ¿Es porque se trata de un aliado?

No, sino porque es parlamentario y no ministro. Que yo sepa Jorge Castro no es ministro y en la situación de Bruce lo hice porque contradecía la esencia del discurso gubernamental de lucha contra la corrupción. ¿Cómo puedes luchar contra la corrupción si tienes a ministros que están inmersos en investigaciones judiciales por “Los Temerarios de Crimen”? Entonces, una cosa tiene relación con el control político y lo otro con el ámbito parlamentario.

— A Bruce le exigieron su renuncia por una investigación preliminar y a Castro, por lo mismo, solo lo suspendieron a la vocería alterna de su bancada…

No es la primera vez que al señor Bruce [lo acusan], acá hay que analizar trayectorias, el señor Bruce ya ha tenido cuestionamientos, no olvidemos la conferencia que dio [Daniel] Abugattás por lavado de activos y los problemas que tuvo por unas cuentas en Uruguay […] La situación de Jorge Castro no la decide Juan Sheput, la decide la bancada, el vocero no es jefe.

— ¿El Congreso debe priorizar la reforma política? ¿Por qué?

No la llamaría reforma política sino modificaciones, una reforma es una cuestión mucho más profunda, el conjunto de propuestas no alcanza para una reforma política, pero en fin ya que así la han bautizado yo creo que el Congreso la va a priorizar y, además, hay diversos proyectos de ley que tendrán que agregarse.

— ¿El levantamiento de la inmunidad parlamentaria debe ser manejada por la Corte Suprema, como lo propone el Ejecutivo?

No, yo no creo que la Corte Suprema tenga que hacerlo [levantar la inmunidad de los congresistas], estoy en completo desacuerdo. En el caso de Edwin Donayre se han demorado desde el 2006 hasta el 2019 para poder establecer una condena definitiva. Y, por otro lado, el Poder Judicial es el que en mayor cantidad de problemas ha estado, es el que desató la gran corriente de indignación ciudadana contra la corrupción. ¿O ya nos olvidamos de los ‘hermanitos’? El Congreso es el que tiene que seguir manejando este mecanismo.

— ¿Puede haber riesgos en esta propuesta si el escenario de “Los Cuellos Blancos del Puerto” se repite?

Es grave porque lamentablemente el Poder Judicial no es una institución, no tenemos instituciones en el Perú. Entonces, mientras no haya institucionalidad en el país entregarle a la Corte Suprema la inmunidad sería una remedio peor que la enfermedad.

Lee mañana la entrevista completa al congresista Juan Sheput.