Juan Sheput: Marco Arana ha desaparecido de las encuestas

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, criticó que el Frente Amplio esté promoviendo un nuevo pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al mismo tiempo que anunciaron al congresista Marco Arana como próximo candidato presidencial.

“Es oportunismo político porque él, al haber desaparecido de las encuestas, [...] necesita reposicionarse. Entonces como no tiene argumentos, no tiene propuestas, no tiene ningún tipo de fundamento, crea esta figura nuevamente de la vacancia”, dijo en declaraciones a la prensa.

Según Juan Sheput, la única finalidad de este pedido es “posicionarse en el ámbito electoral” y sumar puntos en las encuestas, ya que el Frente Amplio ha desaparecido en materia electoral.

“Si el Frente Amplio no hace marchas, no sale a las calles, no genera violencia, no hace este tipo de propuestas, simplemente desaparecería”, aseveró.

El congresista oficialista manifestó que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no es un argumento para intentar vacar al presidente -tal como lo planteó Marco Arana- debido a que este se encuentra contemplado en la Constitución.

En ese sentido, consideró que el pedido de vacancia se trata de una “propuesta electorera” por parte del izquierdista y dijo esperar que Fuerza Popular no apoye este pedido, ya que de ser así, estaría demostrando la existencia de una “alianza” para “socavar el país”.

“Dejen de lado sus apetitos electorales, piensen más en el país, no tenemos necesidad de andar peleándonos”, expresó.

Cabe resaltar que el fujimorista Mario Mantilla aseguró esta tarde que su bancada no apoyará la propuesta del partido de izquierda, porque ellos están a favor del indulto.

-Sobre PPK-

El congresista defendió al presidente Kuczynski de las críticas que recibió tras su reaparición en la partida simbólica del Dakar 2018 semanas después de haberle otorgado el indulto a Alberto Fujimori.

“No puede ser frívolo en un acto que va a traer millones de turistas al país. No puede ser frívolo en un acto que desean muchos países en el mundo. Cuántos quisieran ser sede del Dakar”, consideró.

Juan Sheput aseguró que PPK sí se reunirá con los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero es un proceso largo, ya que “son varios los familiares” y “hay que contactarlos y reunirlos”.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...