El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) consideró que la baja de 15 puntos en la aprobación del presidente de la República, Martín Vizcarra, es un “sinceramiento” de la ciudadanía respecto a su gestión.

“Más que una caída, yo creo que es un sinceramiento. Hubo una ola de optimismo en relación a los inicios del Gobierno, lo cual se atribuyó al inicio de ‘un nuevo gobierno’ y luego se han percatado que hay una continuidad”, manifestó en diálogo con este Diario.

Según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, la aprobación a la gestión del presidente Martín Vizcarra pasó de 52% a 37% de mayo a junio, mientras que su desaprobación se duplicó de 24% a 48% en el mismo período.

Por su parte, el también parlamentario oficialista Carlos Bruce sostuvo que, a raíz de esta continuidad que actualmente asume la población, “la gente considera que el Gobierno ya tiene que empezar a entregar resultados”.

En ese sentido, consideró que la caída en la aprobación se da a raíz de que “la gente se da cuenta de que no hay un rumbo” en la gestión de Vizcarra y dijo que, para ello, se necesitan “ideas homogéneas” entre los ministros de Estado y el presidente.

Además, ambos congresistas coincidieron en que el gobierno “no tiene una comunicación adecuada” con la bancada oficialista, lo que complica la situación.

“Cada vez que ha habido un problema en el Gobierno, no se ha visto a la bancada defendiendo [...] No hay una respuesta de la bancada no porque no quiera, sino porque no hay coordinación”, manifestó Juan Sheput.

Asimismo, Carlos Bruce consideró que los parlamentarios no pueden defender las acciones del Gobierno, debido a que no están informados. Dijo que las reuniones que sostienen “son muy esporádicas” y “generales”.

“Si no se nos consulta y no se informa, no esperen que salgamos nosotros a defender. Había una mejor comunicación mucho más fluida y permanente con la primera parte del Gobierno cuando estaba el presidente Kuczynski”, expresó.

Finalmente, el congresista Juan Sheput señaló que Vizcarra debe enfocarse en la política, que es “lo más importante para gobernar”. Agregó que su cercanía con el fujimorismo ha influido en su baja aprobación.

“El fujimorismo es como un lastre que jala su popularidad hacia abajo. El fujimorismo está pasando por un pésimo momento, sobre todo el fujimorismo parlamentario”, enfatizó.

